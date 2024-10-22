Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, Mahalle Muhtarlarıyla Bir Araya Geldi

Politika

Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek muhtarların talep ve isteklerini dinledi.

Doğanşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Sema, çok sayıda mahalle muhtarı ile MASKİ Doğanşehir sorumlusunun katıldığı programda bir konuşma yapan Başkan Bayram, "Sizler mahallelerimizde vatandaşlarla birebir ilişki içerisindesiniz. Onların sorunlarını, talep ve önerilerini dinliyorsunuz. Bir anlamda belediyemizin gözü kulağısınız. Biz de mahallerimize en güzel hizmeti götürmek için gece gündüz uğraşıyoruz. Bunları yaparken de mahalle ziyaretlerimiz, sizlerden gelenler bizlere yol gösteriyor. Belediye imkanları ölçüsünde ekiplerimizle çözüm üretiyoruz. Güzel Doğanşehir'imizin daha güzel ilçe olması için birlik beraberlik içinde, el ele verip çalışacağız" diye konuştu. - MALATYA