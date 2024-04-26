Doğanşehir Belediyesi'nin borcu 42 milyon TL - Son Dakika
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Politika

Doğanşehir Belediyesi'nin borcu 42 milyon TL

Doğanşehir Belediyesi\'nin borcu 42 milyon TL

31 Mart yerel seçimlerinde el değiştiren Doğanşehir Belediyesi'nin borcunun 42 milyon 343 bin TL olduğu açıklandı. Belediye Başkanı Mehmet Bayram, borç durumunu kamuoyuyla paylaştı.

26.04.2024 18:20  Güncelleme: 18:23
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31 Mart yerel seçimlerinde el değiştiren Doğanşehir Belediyesi'nin borcunun 42 milyon 343 bin TL olduğu açıklandı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, belediyenin borcunu sosyal medya hesaplarından ilçe halkı ile paylaştı. Bayram, "Şeffaf Belediyecilik ilkesi ile 31 Mart 2024 tarihinde belediyeyi devir aldıktan sonraki borç durumunu gösteren mali tabloyu kamuoyumuzla paylaşıyoruz" notuyla paylaştığı bilgilere göre belediyenin borcunun 42 milyon 243 bin 963 TL olduğunu duyurdu.

Nisan ayında İller Bankasından 8 milyon 78 bin TL gelirin yer aldığı mali tabloda personel ve kredi ödemeleri ise borç tablosunun en fazla giderleri arasında bulunuyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Doğanşehir Belediyesi'nin borcu 42 milyon TL - Son Dakika

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