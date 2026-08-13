Döğer\'de Toplu Açılış Töreni

TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Afyonkarahisar programında İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde yerel yönetimin tamamladığı projelerin toplu açılış törenine katıldı. Spor tesisi, sağlık merkezi, düğün salonu ve sosyal alanların hizmete sunulduğu programda Bakan Kacır, beldeye kazandırılan eserler dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Akif Ersoy ile katkı sağlayan kurumlara teşekkür etti. Kamu kaynaklarının yönetimine değinen Bakan Kacır, hizmet anlayışının yapılan yatırımlarla ölçüldüğünü vurguladı. Beldedeki çocukların bilim ve teknolojiyle iç içe büyümesini hedeflediklerini belirten Bakan Kacır, Döğer'deki bütün okullara TÜBİTAK kütüphaneleri kurulacağını ve teknoloji atölye setlerinin ulaştırılacağını müjdeledi.

'BİZLERE DÜŞEN ECDADIMIZDAN DEVRALDIĞIMIZ MİRASI DAHA İLERİYE TAŞIMAKTIR'

Bakan Mehmet Fatih Kacır, açılışın ardından 'Köklerden Göklere' başlıklı TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne katıldı. Etkinliğe 81 ilden 20 bin başvuru aldıklarını, bunlardan 1500'ünün katıldığını aktaran Bakan Kacır, "Bu gece başımızı kaldırıp baktığımız gökyüzü aslında insanlığın en eski meraklarından birine açılan kapıdır. Tarihin ilk dönemlerinden itibaren insanoğlu yönünü bulmak, zamanı tayin etmek, kainatın işleyişini anlamak ve bilinmeyenlerin perdesini aralamak için gökyüzünü okumaya çalıştı. Medeniyetimizden nice müstesna şahsiyetler niteliği itibarıyla 'zamanın ötesinde' ifade edilecek araştırmalarıyla astronomide insanlığın ortak bilgi birikimini zenginleştirdi. Bağdat, Semerkant ve İstanbul gibi ilim merkezlerinde yürütülen çalışmalar gökcisimlerinin hareketlerinin anlaşılmasından zamanın ve dünyanın ölçülmesine kadar pek çok alanda yeni ufuklar açtı. Asırlar boyunca ortaya konulan eserler, yapılan gözlemler, geliştirilen hesaplama yöntemleri kendilerinden sonra gelen bilim insanlarının çalışmalarına güçlü bir zemin hazırladı. Bugün bilim ve teknolojide iddiasını her geçen gün büyüten, milli teknoloji hamlesiyle tam bağımsız Türkiye idealini güçlü adımlarla geleceğe taşıyan bizlere düşen ecdadımızdan devraldığımız bu köklü ilim mirası ve sancağını yeni keşiflerle yeni teknolojilerle yeni başarılarla daha ileriye taşımaktır" dedi.

'MİLYONLARCA GENCİMİZE İLHAM KAYNAĞI OLDU'

Son 23 yılda uzay bilimi ve teknolojilerinde altyapı, insan kaynağı ve teknolojik yetkinliklerinin adım adım büyütüldüğünü aktaran Bakan Kacır, "Uzaydaki gözlerimiz Göktürk 2 ve İMECE, haberleşme uydumuz Türksat 6A küresel rekabetin yeni ufuklarından biri olan uzayda Türkiye'nin artan iddiasının ve milli kabiliyetlerinin göstergesidir. Milli Uzay Programımızla uzay alanımızdaki kabiliyetlerimizi ortak hedefler etrafından birleştirerek Türkiye'nin uzay yolculuğunda yeni bir dönemin kapılarını araladık. İlk astronotumuz Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bilim insanlarımızın, araştırmacılarımızın yürüttüğü 13 bilimsel deneye imza attı. Diğer astronotumuz Tuva Cihangir Atasever, 7 deney icra ettiği yörünge altı araştırma uçuşu gerçekleştirdi. Milletimizin büyük heyecanla takip ettiği uzay bilim misyonlarımız milyonlarca gencimize ilham kaynağı oldu. Önümüzdeki dönemde milli imkanlarla geliştirdiğimiz itki sistemine sahip, kendi mühendislerimizin, bilim insanlarımızın tasarladığı ve ürettiği uzay aracıyla aya erişeceğiz. Bölgesel konumlama ve zamanlama sistemimizi hayata geçirecek, konum ve zaman çizgisinde bağımsızlığımızı tahkim edecek, kritik teknolojilerde ülkemize yeni yetkinlikler kazandıracağız. Ekvatora yakınlığıyla uzaya erişim için çok avantajlı bir bölge olan Somali'de Türkiye'ye ait bir uzay limanı inşa edecek ve böylelikle inşallah kendi geliştirdiğimiz roketlerle, kendi ürettiğimiz uzay araçlarıyla, kendi uzay limanımızdan tam bağımsız şekilde uzaya erişen bir ülke olacağız" diye konuştu.

'BU YÜRÜYÜŞÜN DİNAMOSU TÜRK GENÇLİĞİDİR'

Bu yıl 5-9 Ekim tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin Türkiye'nin küresel uzay ekosisteminde ağırlığının ortaya konulacağı, yeni iş birliklerine kapı aralanacağı önemli bir buluşma olacağına işaret eden Bakan Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün 'teknofest kuşağı' diye anılan yepyeni bir nesil yetişiyor. Bilim ve teknolojiyle büyüyen, hayal kurmanın ötesine geçip üreten, tasarlayan, geliştiren, cesur, meraklı, özgüveni yüksekte bir nesil. Denemekten, yeniden başlamaktan çekinmeyen, kendi fikrini, eserini ortaya koyma iddiası taşıyan bir nesil. Milli teknoloji hamlemiz kökleri geçmişe, iddiası ve hedefleri geleceğe uzanan büyük bir bağımsızlık ve kalkınma yürüyüşüdür. Bu yürüyüşün dinamosu tarihinden ilham alan, çağın teknojilerine hakim ve çağı kendi elleriyle kurmaya talip Türk gençliğidir."