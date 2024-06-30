Doğu Karadeniz'de Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı - Son Dakika
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Politika

Doğu Karadeniz'de Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Ordu'nun doğusu ile Trabzon ve Rize çevrelerinde kuvvetli, Giresun çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli yağışlar bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

30.06.2024 11:57
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Karadeniz'in doğusunda gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanağın gece saatlerinden itibaren Ordu'nun doğusu ile Trabzon ve Rize çevrelerinde kuvvetli, Giresun çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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