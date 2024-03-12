Doğubayazıt Belediyesi İşçilere Yüzde 49,25 Zam Yaptı

Doğubayazıt Belediyesi işçilere yüzde 49,25 zam yaptı
AĞRI - Doğubayazıt Belediyesinde çalışan işçilere yapılan zam oranı belli oldu, işçilerin maaşlarına yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.
Doğubayazıt Belediyesi ve Ağrı Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan protokolle yüzde 49,25 oranındaki zam kabul edildi. Maaş zammı belediye işçileri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanırken, belediye çalışanları Başkan Yıldız Acar'ı ayakta alkışladılar.
Hizmet iş Sendikası'nın çalışanlara verdiği yemekte açıklama yapan Belediye Başkanı Acar, "Eşit hakka eşit ücret ilkesi ile Memurun aldığı zammı işçilere de verdiğini açıkladı. Böylelikle ilklerin belediyesi olan Doğubayazıt belediyesi, bu anlamda da farkını yine ortaya koyduk" dedi.
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