Dolar Kurunun 15 Gün Sonraki Seviyesi Belli Değil

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın ve yayın organlarında yer alan "Dolar kurunun 15 gün sonraki seviyesi belli oldu. Dolar, 15 gün sonra 40 TL olacak" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin X hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Dolar kurunun 15 gün sonraki seviyesi belli oldu', 'Dolar, 15 gün sonra 40 TL olacak', " Merkez Bankası'nın raporu sızdı' şeklindeki iddialar doğru değildir. Doların 15 gün sonra 40 TL olacağına dair herhangi bir rapor kesinlikle yoktur. Söz konusu asılsız haberlerde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının her ay yayınladığı Piyasa Katılımcıları Anketi manipülatif şekilde dezenformasyona konu edilmiştir" denildi.
TCMB'nin her ay finansal ve reel sektörden piyasa katılımcılarına temel makroekonomik göstergelere ilişkin beklentilerini sormakta ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmakta olduğunun belirtildiği paylaşımda, kamuoyu ile paylaşılan bu anketin, "sızdırılmış belge" olarak nitelendirilmesinin manipülasyonu gözler önüne serdiği kaydedildi.
Paylaşımın devamında "Anket sonuçları sadece katılımcılarının beklentilerini yansıtmakta, piyasa beklentilerindeki aylık değişimleri göstermektedir. Piyasa Katılımcıları Anketi, Merkez Bankasının kurumsal beklenti ve tahminlerini içermemektedir. Piyasa Katılımcıları Anketi'nin 15 Mart 2024 tarihinde yayımlanan Mart 2024 anketinde, piyasa katılımcılarının Mart ayı sonu ABD Doları kur beklentisi 32,63 TL'dir" ifadelerine yer verildi.
SPK ve BM suç duyurusunda bulunacak
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Merkez Bankası'nın bahse konu haberlerle ilgili piyasa bozucu bilinçli eylemden dolayı halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma kenar başlıklı TCK md. 217/A hükmünden suç duyurusunda bulunacağını bildiren paylaşımda manipülatif amaçlarla kasıtlı olarak servis edildiği açıkça görülen yalan haberlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Dolar Kurunun 15 Gün Sonraki Seviyesi Belli Değil - Son Dakika
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Isparta'da gençlerle bir araya geldi. Kafeler Caddesi'nde buluşan Özdağ, seçimlerde partisinin adaylarına destek istedi. Özdağ, Türk halkının Türkiye'nin örtülü istilası konusunda geliştirdiği hassasiyetin ana dinamiğinin gençler olduğunu belirtti. Programın ardından Özdağ, gençlerle fotoğraf çektirdi.
Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir iftar programı düzenledi. Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve birçok siyasetçi, iş insanı ve gazeteci davete katıldı. UID Bölge Başkanı Enis Çimen, ramazan vesilesiyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını belirtirken, UID Genel Başkan Yardımcısı Ali Kılınç da UID'nin dayanışma, yardımlaşma ve birlikte yaşam kültürünü korumak için kurulmuş bir teşkilat olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal ise ramazan ayının barış ve selamet bulma ayı olduğunu ifade ederek, dünyadaki zulümlerin son bulması için ramazanın bir vesile olması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı ise ramazanın dayanışma ve paylaşma duygularını pekiştirdiğini belirterek, çatışmaların son bulması ve barışın gelmesi için temennilerde bulundu.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Şimdi bu huzur ve güven ortamında ben inanıyorum ki, Doğu ve Güneydoğu'nun büyüme hızı Türkiye ortalamasının üstünde olacak.
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