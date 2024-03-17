Dolar Kurunun 15 Gün Sonraki Seviyesi Belli Değil

Politika

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın ve yayın organlarında yer alan "Dolar kurunun 15 gün sonraki seviyesi belli oldu. Dolar, 15 gün sonra 40 TL olacak" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin X hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Dolar kurunun 15 gün sonraki seviyesi belli oldu', 'Dolar, 15 gün sonra 40 TL olacak', " Merkez Bankası'nın raporu sızdı' şeklindeki iddialar doğru değildir. Doların 15 gün sonra 40 TL olacağına dair herhangi bir rapor kesinlikle yoktur. Söz konusu asılsız haberlerde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının her ay yayınladığı Piyasa Katılımcıları Anketi manipülatif şekilde dezenformasyona konu edilmiştir" denildi.

TCMB'nin her ay finansal ve reel sektörden piyasa katılımcılarına temel makroekonomik göstergelere ilişkin beklentilerini sormakta ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmakta olduğunun belirtildiği paylaşımda, kamuoyu ile paylaşılan bu anketin, "sızdırılmış belge" olarak nitelendirilmesinin manipülasyonu gözler önüne serdiği kaydedildi.

Paylaşımın devamında "Anket sonuçları sadece katılımcılarının beklentilerini yansıtmakta, piyasa beklentilerindeki aylık değişimleri göstermektedir. Piyasa Katılımcıları Anketi, Merkez Bankasının kurumsal beklenti ve tahminlerini içermemektedir. Piyasa Katılımcıları Anketi'nin 15 Mart 2024 tarihinde yayımlanan Mart 2024 anketinde, piyasa katılımcılarının Mart ayı sonu ABD Doları kur beklentisi 32,63 TL'dir" ifadelerine yer verildi.

SPK ve BM suç duyurusunda bulunacak

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Merkez Bankası'nın bahse konu haberlerle ilgili piyasa bozucu bilinçli eylemden dolayı halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma kenar başlıklı TCK md. 217/A hükmünden suç duyurusunda bulunacağını bildiren paylaşımda manipülatif amaçlarla kasıtlı olarak servis edildiği açıkça görülen yalan haberlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. - ANKARA