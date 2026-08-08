Dolphin Tayfunu Okinawa'yı Vurdu

Japonya'nın Okinawa Adası'nda etkili olan Dolphin Tayfunu nedeniyle 6 kişi yaralandı ve 50 binden fazla bina elektriksiz kaldı. Çin ise doğu kıyılarına ulaşması beklenen tayfun öncesinde limanlarını kapattı, feribot seferlerini durdurdu.

Dolphin Tayfunu, Japonya'nın Okinawa Adası'nı vurdu. Hızı saatte 216 kilometreye ulaşan rüzgarlar nedeniyle Okinawa'da 5, Kagoshima bölgesinde 1 kişi yaralandı. Kagoshima'da yaklaşık 39 bin, Okinawa'da ise 12 binden fazla binada elektrik kesintisi yaşandı. Havayolu şirketleri ANA ve Japan Airlines, Okinawa uçuşlarını iptal etti.

Tayfunun Pazar gecesi ile Pazartesi sabahı arasında karaya ulaşmasının beklendiği Çin'de yetkililer, Dolphin Tayfunu'nu ikinci en yüksek seviye olan "turuncu kategori tayfun" olarak sınıflandırdı. Sel ve toprak kayması riskinden endişe duyan yetkililer, acil müdahale seviyesini bir kademe yükselterek 3'üncü seviyeye çıkardı. Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi'ne göre tayfunun Zhejiang eyaletindeki Zhoushan şehri ile Fujian eyaletindeki Fuding şehri arasında karaya ulaşması bekleniyor. Çin'in doğu kesimlerinde Şanghay ve komşu illerin bazı bölgeleri de dahil olmak üzere 12 Ağustos'a kadar yağmur ve şiddetli rüzgarların etkili olması bekleniyor. Zhejiang kıyı şeridindeki tayfun alarm seviyesini en yüksek düzeye çıkardı, liman faaliyetlerini durdurdu ve 162 feribot seferini askıya aldı. Fujian da feribot seferlerini durdurdu.

Zhejiang'deki Ningbo Lishe Uluslararası Havalimanı, saat 23.30'dan itibaren operasyonlarını durduracağını ve Pazar günü tüm uçuşları askıya alacağını açıkladı. Şanghay'ın Yangshan limanı boşaltılırken, Yangtze Nehri Deltası'ndaki bazı demiryolu seferleri ise Pazar gününden itibaren askıya alınacak.

Tayvan'da ise yerel hükümet, tayfun nedeniyle 78 uluslararası uçuşun iptal edildiğini açıkladı. Adanın kuzey kesimlerinde hafta sonu boyunca şiddetli yağmur bekleniyor.