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Donald Trump, New Hampshire ön seçimini kazandı - Son Dakika
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Donald Trump, New Hampshire ön seçimini kazandı

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayının belirlenmesi için yapılan New Hampshire eyaleti ön seçimini kazandı. Trump, oyların yüzde 54.6'sını alarak rakibi Nikki Haley'i geride bıraktı. Haley ise yarışa devam edeceğini belirtti.

Donald Trump, New Hampshire ön seçimini kazandı
24.01.2024 - 13:01,  Güncelleme: 13:03
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ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayının belirlenmesi için New Hampshire eyaletinde yapılan ön seçimi kazandı.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi Cumhuriyetçi Parti'nin adayının belirlenmesi için yapılan eyalet ön seçiminde ikinci zaferini kazandı. New Hampshire eyaletinde yapılan ön seçimde oyların yüzde 91'i sayıldı. İlk sonuçlara göre Trump oyların yüzde 54.6'sını alırken, rakibi ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise 43.1 oy oranıyla yenilgiye uğradı. Sayılan oy oranına göre Haley'in aradaki farkı kapatması mümkün görünmezken, Haley yaptığı açıklamada, "Ben bir savaşçıyım ve kavgacıyım. Şu anda Donald Trump'ın karşısında duran son kişiyim" dedi.

Oyların yarısına yakınını aldığını belirterek yarışmaya devam edeceği mesajını veren Haley, "Daha gidecek yolumuz var. İlerlemeye devam ediyoruz. Bu yarış henüz bitmedi. Daha onlarca eyalet var" ifadesini kullandı.

Donald Trump ise Haley'in konuşmasına dikkat çekerek onu "sahtekar" olarak nitelendirdi. "Kazanmış gibi bir konuşma yapıyor. Kazanamadı, kaybetti. Çok kötü bir gece geçirdi" ifadesini kullanan Trump, Haley'in hayal dünyasında yaşadığını söyledi.

İlk zaferini Iowa'da kazandı

Cumhuriyetçi Parti'nin ilk ön seçimi 15 Ocak'ta Iowa eyaletinde gerçekleştirilmiş, Trump oyların yüzde 51'ini alarak ilk zaferini elde etmişti. Trump'ın rakiplerinden Florida Valisi Ron DeSantis yüzde 21.2, ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley yüzde 19 ve teknoloji girişimcisi Vivek Ramaswamy yüzde 7.7 oy oranıyla seçimi tamamlamıştı. Vivek Ramaswamy, düşük bir oy oranı elde etmesinin ardından yarıştan çekildiğini açıklamıştı. DeSantis de pazar günü aday adaylığından çekilme kararı almış, Trump'ı destekleyeceğini söylemişti.

Cumhuriyetçi Parti'nin bir sonraki ön seçimi 24 Şubat'ta Haley'in daha önce vali olarak görev yaptığı Güney Carolina eyaletinde düzenlenecek. - DE MOINES

Kaynak: İHA
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