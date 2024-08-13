Donald Trump ve Elon Musk'ın canlı yayını teknik sorunlar nedeniyle geç başladı - Son Dakika
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Politika

Donald Trump ve Elon Musk'ın canlı yayını teknik sorunlar nedeniyle geç başladı

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan Adayı Donald Trump'ın, milyarder iş adamı Elon Musk ile X'te gerçekleştirdiği canlı yayın, teknik sorunların sunucuya yönelik bir servis dışı bırakma (DDOS) saldırısı nedeniyle 40 dakika geç başladı.

13.08.2024 12:44
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Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan Adayı Donald Trump'ın, milyarder iş adamı Elon Musk ile X'te gerçekleştirdiği canlı yayın, teknik sorunların sunucuya yönelik bir servis dışı bırakma (DDOS) saldırısı nedeniyle 40 dakika geç başladı.

Eski ABD Başkanı ve Kasım ayındaki seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan Adayı Donald Trump, Amerikalı milyarder girişimci Elon Musk ile sosyal medya platformu X üzerinde yaklaşık 2 saat süren bir canlı yayın gerçekleştirdi. Trump'ın konuk olduğu canlı yayın, teknik problemler nedeniyle 40 dakika geç başladı. Eski adı Twitter olan X platformunun sahibi olan Musk, teknik sorunların sunucuya yönelik bir servis dışı bırakma (DDOS) saldırısı nedeniyle yaşandığını söyledi. Musk'ın geniş çaplı saldırı nedeniyle izleyici kitlesinin sınırlı tutulacağını açıkladığı programda Trump, Musk ile Avrupa Birliği, Çin, iklim değişikliği, nükleer savaş tehdidi, Demokrat Parti'nin Başkan Adayı Kamala Harris, sansür uygulamaları ve göç hakkında konuştu. Yaklaşık 1,3 milyon kişinin takip ettiği yayında Trump, Demokrat Partili rakibi Harris'i "radikal solcu bir deli" olarak tanımladı ve Harris'in " Bernie Sanders'den daha kötü olduğunu" savundu. Program boyunca çeşitli vesilelerle Trump'a desteğini açıklayan Musk ise, "Ülkenin iyiliği için bu seçimleri sizin kazanmanız gerekli" diye konuştu.

Trump'tan Musk'a: "Senin desteğinin önemi büyük"

Trump ise Musk'ın kendisine olan desteğine büyük önem atfettiğini ifade ederek, "Doğrusunu söylemek gerekirse bana desteğini açıklayanların hepsi o kadar da mana arz etmiyor. Fakat senin desteğinin önemi büyük" dedi. Musk, Trump'ın "hükümetin etkinliğine" ilişkin bir başkanlık komisyonu kurmasını ve bu komisyonun başına da kendisini atamasını teklif etti. Trump, bu teklife "Bunu yapmayı çok isterim" yanıtını verdi.

Trump 900 bin yeni takipçi kazandı

Trump'ın bir yıl aradan sonra X platformunda paylaşım yapmasının da simgelendiği yayın ile birlikte Trump, platformda tekrar paylaşım yapmaya başladığı Pazartesi gecesi itibarıyla yaklaşık 900 bin yeni takipçi kazandı. Trump, eski adıyla Twitter üzerinde en son geçtiğimiz yıl ağustos ayında aleyhindeki seçimlere müdahale davası çerçevesinde Atlanta Hapishanesi'nde çekilen sanık fotoğrafını paylaşmıştı.

"Doğru istikamet sizsiniz"

Dünyanın en zengin insanı unvanını elinde bulunduran Musk, Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından başkanlık seçimlerinde Trump'a desteğini açıklamıştı. Musk, mülakatın sonunda yaptığı açıklamada da, "An itibarıyla medeniyetin yol ayrımında bulunuyoruz ve doğru yönü tercih etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bana sorarsanız doğru istikamet sizsiniz" dedi.

Trump ve Musk'ın programının sona ermesinin ardından Harris'in seçim kampanyası ekibi X platformu üzerinde bir paylaşım yayınlayarak, "Trump'ın tüm seçim kampanyası, Elon Musk ve kendisi gibi orta sınıfı satacak ve 2024 yılında bir canlı yayını bile yürütemeyecek kadar takıntılı ve bencil zengin adamlara yönelik" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Donald Trump ve Elon Musk'ın canlı yayını teknik sorunlar nedeniyle geç başladı - Son Dakika

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