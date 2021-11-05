Dönmez: Faturaların önemli bir kısmını bütçeden karşılıyoruz (2) - Son Dakika

'ÜLKEMİZİN İHTİYACININ ÜÇTE BİRİNİ KARADENİZ'DEN SAĞLAYACAĞIZ'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ), '2023'e Doğru Bağımsız Enerji Güçlü Türkiye' konferansına katıldı. Mete Cengiz Kültür Merkezi'ndeki konferansta konuşan Bakan Dönmez, yerli doğal gazın ilk fazının 2023 yılında sisteme verileceğini söyledi. Dönmez, "İlk faz için açılması planlanan yaklaşık 10 kuyudan, günde yaklaşık 10 milyon metreküp doğal gaz taşımayı hedefliyoruz. İkinci fazda artan kuyu miktarıyla birlikte karaya aktarılan doğal gaz miktarı günde yaklaşık 40 milyon metreküpe kadar çıkacak. Maksimum üretim seviyesine çıktığımızda ülkemizin ihtiyacının üçte birlik kısmını Karadeniz sahasından sağlamış olacağız. Başka bir ifadeyle meskenlerin, konutların doğal gaz ihtiyacının tamamını Sakarya gaz sahasından karşılar hale geleceğiz" dedi.

Deniz tabanını karaya bağlayacak 169 kilometrelik boru hattı kurulacağını söyleyen Bakan Dönmez, şöyle konuştu: "Deniz tabanında yaklaşık 2 bin 200 kilometrekarelik bir alan içinde yaklaşık 40 adet üretim kuyusundan gelen doğal gazın toplanmasını ve boru hattına aktarılmasını sağlayacak bir şebeke kuracağız. Deniz tabanı üretim tesisini kara tesisine bağlayacak boru hattımız 169 kilometre olacak. Şu ana kadar, gerekli boruların yüzde 50'den fazlasının üretimi tamamlandı ve yüklemeye hazır durumda. İnşallah önümüzdeki yılın ortalarında Karadeniz'in tabanına boruları serip ilk kaynağı vuracağız."'YENİLENEBİLİR ENERJİ KURULU GÜCÜYLE AVRUPA'DA BEŞİNCİYİZ'Bakan Dönmez, yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarının sürdüğüne de dikkat çekti. Türkiye'nin 2020 yılında devreye aldığı yenilenebilir enerji kurulu gücünün 24 Avrupa ülkesinin toplam gücünden fazla olduğunu söyleyen Dönmez, "Yenilenebilir enerji kurulu gücün toplam kurulu gücün yüzde 53'üne ulaştı. 2020 yılı ve 2021 yılı ilk 9 ayında devreye giren elektrik üretim santrallerinin neredeyse tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştu. Türkiye, 2000'li yıllarda küresel yenilenebilir enerji istatistiklerinde 'diğer' başlığı içinde iken, bugün sahip olduğumuz toplam yenilenebilir enerji kurulu gücüyle Avrupa'da beşinci, dünyada on ikinci sırada yer alıyoruz. Sadece 2020 yılında devreye aldığımız yenilenebilir enerji kurulu gücü 24 Avrupa ülkesinin toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünden fazladır. Biz 1 yılda bu 24 ülkenin sahip olduğundan daha fazla tesisi kapasite etmişiz" diye konuştu.'BURSA CİDDİ BİR POTANSİYEL TAŞIYOR'

Temel hedefin, Türkiye'nin enerji ithalatını azaltmak ve enerji teknolojilerini yerlileştirmek olduğunu söyleyen Bakan Dönmez, "Şu an güneş paneli ihracatçısı ülke haline geldik. Rüzgar tribünü kanat imalatçısı ülke haline geldik. Jeneratörle ilgili çalışmalarımız var. İnşallah tribün içerisindeki jeneratörü de Türkiye'de üreteceğiz. Özellikle Bursa sanayisi bu açıdan kapasitesi yüksek illerimizden birisi. Bu rüzgar tribünü sanayisi bir yerde otomotiv sektörüne benziyor. Yan sanayiyle birlikte çalışıyor. Bu açıdan Bursa'nın ciddi bir potansiyel barındırdığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. Enerji verimliliğine yapılan yatırımlara dikkat çeken Dönmez, "Son 4 yılda enerji verimliliğine yapılan yatırımlarla 1,2 milyar dolarlık yıllık tasarruf elde ettik. Diğer yan sektörleri de hesaba kattığımızda toplamda 3,6 milyar dolarlık büyük bir katma değer sağlıyor" dedi.