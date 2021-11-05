Üye Girişi
Dönmez: Faturaların önemli bir kısmını bütçeden karşılıyoruz (2) - Son Dakika

Dönmez: Faturaların önemli bir kısmını bütçeden karşılıyoruz (2)

05.11.2021 16:55
Dönmez: Faturaların önemli bir kısmını bütçeden karşılıyoruz (2)

'ÜLKEMİZİN İHTİYACININ ÜÇTE BİRİNİ KARADENİZ'DEN SAĞLAYACAĞIZ'Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ), '2023'e Doğru Bağımsız Enerji Güçlü Türkiye' konferansına katıldı.

'ÜLKEMİZİN İHTİYACININ ÜÇTE BİRİNİ KARADENİZ'DEN SAĞLAYACAĞIZ'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ), '2023'e Doğru Bağımsız Enerji Güçlü Türkiye' konferansına katıldı. Mete Cengiz Kültür Merkezi'ndeki konferansta konuşan Bakan Dönmez, yerli doğal gazın ilk fazının 2023 yılında sisteme verileceğini söyledi. Dönmez, "İlk faz için açılması planlanan yaklaşık 10 kuyudan, günde yaklaşık 10 milyon metreküp doğal gaz taşımayı hedefliyoruz. İkinci fazda artan kuyu miktarıyla birlikte karaya aktarılan doğal gaz miktarı günde yaklaşık 40 milyon metreküpe kadar çıkacak. Maksimum üretim seviyesine çıktığımızda ülkemizin ihtiyacının üçte birlik kısmını Karadeniz sahasından sağlamış olacağız. Başka bir ifadeyle meskenlerin, konutların doğal gaz ihtiyacının tamamını Sakarya gaz sahasından karşılar hale geleceğiz" dedi.

Deniz tabanını karaya bağlayacak 169 kilometrelik boru hattı kurulacağını söyleyen Bakan Dönmez, şöyle konuştu: "Deniz tabanında yaklaşık 2 bin 200 kilometrekarelik bir alan içinde yaklaşık 40 adet üretim kuyusundan gelen doğal gazın toplanmasını ve boru hattına aktarılmasını sağlayacak bir şebeke kuracağız. Deniz tabanı üretim tesisini kara tesisine bağlayacak boru hattımız 169 kilometre olacak. Şu ana kadar, gerekli boruların yüzde 50'den fazlasının üretimi tamamlandı ve yüklemeye hazır durumda. İnşallah önümüzdeki yılın ortalarında Karadeniz'in tabanına boruları serip ilk kaynağı vuracağız."'YENİLENEBİLİR ENERJİ KURULU GÜCÜYLE AVRUPA'DA BEŞİNCİYİZ'Bakan Dönmez, yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarının sürdüğüne de dikkat çekti. Türkiye'nin 2020 yılında devreye aldığı yenilenebilir enerji kurulu gücünün 24 Avrupa ülkesinin toplam gücünden fazla olduğunu söyleyen Dönmez, "Yenilenebilir enerji kurulu gücün toplam kurulu gücün yüzde 53'üne ulaştı. 2020 yılı ve 2021 yılı ilk 9 ayında devreye giren elektrik üretim santrallerinin neredeyse tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştu. Türkiye, 2000'li yıllarda küresel yenilenebilir enerji istatistiklerinde 'diğer' başlığı içinde iken, bugün sahip olduğumuz toplam yenilenebilir enerji kurulu gücüyle Avrupa'da beşinci, dünyada on ikinci sırada yer alıyoruz. Sadece 2020 yılında devreye aldığımız yenilenebilir enerji kurulu gücü 24 Avrupa ülkesinin toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünden fazladır. Biz 1 yılda bu 24 ülkenin sahip olduğundan daha fazla tesisi kapasite etmişiz" diye konuştu.'BURSA CİDDİ BİR POTANSİYEL TAŞIYOR'

Temel hedefin, Türkiye'nin enerji ithalatını azaltmak ve enerji teknolojilerini yerlileştirmek olduğunu söyleyen Bakan Dönmez, "Şu an güneş paneli ihracatçısı ülke haline geldik. Rüzgar tribünü kanat imalatçısı ülke haline geldik. Jeneratörle ilgili çalışmalarımız var. İnşallah tribün içerisindeki jeneratörü de Türkiye'de üreteceğiz. Özellikle Bursa sanayisi bu açıdan kapasitesi yüksek illerimizden birisi. Bu rüzgar tribünü sanayisi bir yerde otomotiv sektörüne benziyor. Yan sanayiyle birlikte çalışıyor. Bu açıdan Bursa'nın ciddi bir potansiyel barındırdığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. Enerji verimliliğine yapılan yatırımlara dikkat çeken Dönmez, "Son 4 yılda enerji verimliliğine yapılan yatırımlarla 1,2 milyar dolarlık yıllık tasarruf elde ettik. Diğer yan sektörleri de hesaba kattığımızda toplamda 3,6 milyar dolarlık büyük bir katma değer sağlıyor" dedi.


Dönmez: Faturaların önemli bir kısmını bütçeden karşılıyoruz (2)
Dönmez: Faturaların önemli bir kısmını bütçeden karşılıyoruz (2)
Dönmez: Faturaların önemli bir kısmını bütçeden karşılıyoruz (2)
Dönmez: Faturaların önemli bir kısmını bütçeden karşılıyoruz (2)
Dönmez: Faturaların önemli bir kısmını bütçeden karşılıyoruz (2)

Karadeniz, Türkiye, Enerji, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Dönmez: Faturaların önemli bir kısmını bütçeden karşılıyoruz (2) - Son Dakika


Son Dakika

Beşiktaş'ı derinden sallayacak iddia! Sergen Yalçın'dan rahatsız olanlar var 16:58 Beşiktaş'ı derinden sallayacak iddia! Sergen Yalçın'dan rahatsız olanlar var Mert Hakan ve Alex'ten duygusal paylaşım 16:36 Mert Hakan ve Alex'ten duygusal paylaşım Ahmet Misbah Demircan: Korkut Ata Türk Dünyası Film festivali Türkiye'nin en büyük kültür-sanat organizasyonu olacak 16:20 Ahmet Misbah Demircan: Korkut Ata Türk Dünyası Film festivali Türkiye'nin en büyük kültür-sanat organizasyonu olacak
ABD merkezli dergiden bomba iddia: Biden, ilk kez toplanacak olan Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye'yi davet etmedi 15:56 ABD merkezli dergiden bomba iddia: Biden, ilk kez toplanacak olan Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye'yi davet etmedi Bill Gates Türkiye'den ayrılırken, yat personeline 3 araç dolusu hediye gönderdi 15:30 Bill Gates Türkiye'den ayrılırken, yat personeline 3 araç dolusu hediye gönderdi Kanal İstanbul Projesi'ne girecek firmalara Kılıçdaroğlu'ndan gözdağı: Bedeli ağır olur 14:46 Kanal İstanbul Projesi'ne girecek firmalara Kılıçdaroğlu'ndan gözdağı: Bedeli ağır olur
Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak 13:28 Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak MSB 12:50 MSB "üniformalı fotoğraf" akımına karşı harekete geçti!

Son Dakika Haberleri
17:01 Meteoroloji uyardı: 8 ilde "Sarı" kodlu sis uyarısı
16:40 Son Dakika: Enerji Bakanı'ndan Karadeniz gazı açıklaması: 2023'te sisteme vereceğiz
16:36 Mert Hakan ve Alex'ten duygusal paylaşım
16:30 "Randevu alamıyoruz" diyen vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Yanında doktor var, ona sor
16:20 Ahmet Misbah Demircan: Korkut Ata Türk Dünyası Film festivali Türkiye'nin en büyük kültür-sanat organizasyonu olacak
16:19 Koronavirüs hapının başarısı! Hastaneye yatışları ve ölümleri yüzde 89 oranında düşürüyor
16:07 CHP'liler AK Parti döneminde satılan yerlerin listesini açıklayınca AK Partililer salonu terketti
15:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor
15:38 'Haftanın en iyi golleri' listesine Fener ve Aslan damga vurdu!
15:30 Bill Gates Türkiye'den ayrılırken, yat personeline 3 araç dolusu hediye gönderdi
Meteoroloji uyardı: 8 ilde Meteoroloji uyardı: 8 ilde "Sarı" kodlu sis uyarısı         
17:01
Son Dakika: Enerji Bakanı'ndan Karadeniz gazı açıklaması: 2023'te sisteme vereceğiz Son Dakika: Enerji Bakanı'ndan Karadeniz gazı açıklaması: 2023'te sisteme vereceğiz         
16:41
"Randevu alamıyoruz" diyen vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Yanında doktor var, ona sor         
16:30
CHP'liler AK Parti döneminde satılan yerlerin listesini açıklayınca AK Partililer salonu terketti CHP'liler AK Parti döneminde satılan yerlerin listesini açıklayınca AK Partililer salonu terketti         
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor         
15:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle basketbol oynadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle basketbol oynadı         
15:00
Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz         
14:45
Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi         
13:10
Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür? Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?         
12:09
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans         
11:42
Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı         
11:25
Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı         
11:09
Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider         
10:30
5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı         
09:28
Sinem Kobal'ın ikinci kez anne olacağı öne sürüldü Sinem Kobal'ın ikinci kez anne olacağı öne sürüldü         
09:09
Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler         
09:04
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 17:08:26. #1.13#
SON DAKİKA: Dönmez: Faturaların önemli bir kısmını bütçeden karşılıyoruz (2) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement