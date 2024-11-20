Dört Ülkeden Kiev Büyükelçiliklerine Kapatma - Son Dakika
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Politika

Dört Ülkeden Kiev Büyükelçiliklerine Kapatma

Rusya'nın hava saldırısı tehdidi nedeniyle ABD, İspanya, İtalya ve Yunanistan Kiev'deki büyükelçiliklerini kapattı.

20.11.2024 16:25
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ABD'nin ardından İspanya, İtalya ve Yunanistan, Rusya'nın muhtemel saldırısı nedeniyle Kiev büyükelçiliklerini kapattı.

ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinin bugün Rusya'nın büyük bir hava saldırısı düzenleyebileceğine ilişkin uyarısının ardından İspanya, İtalya ve Yunanistan da harekete geçti. İspanya'nın Kiev Büyükelçiliği başkentte muhtemel büyük bir hava saldırısı nedeniyle bugün büyükelçiliğinin kapatıldığını duyurdu. Ukrayna'daki İspanya vatandaşlarından yerel yetkililerin tüm tavsiyelerine uymaları ve hava saldırısı uyarısı verilmesi halinde sığınaklara gitmeye hazır olmaları istendi.

Yunanistan'ın Kiev Büyükelçiliğinin uyarısında da, "Güvenlik nedeniyle Yunanistan Büyükelçiliği bugün kapalı kalacaktır. Güvenli bölgelerde kalın" ifadeleri kullanıldı.

İtalya'nın Kiev Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise, "ABD Büyükelçiliği bugün muhtemel yoğun hava saldırısına yönelik bilgi paylaştı. Önlem olarak Kiev Büyükelçiliği bugün kapalı kalacak. Hava saldırısı durumunda ülkede bulunan tüm İtalyan vatandaşlarına derhal en yakın sığınağa gitmeleri tavsiye edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

ABD'nin Kiev büyükelçiliği kapatılmıştı

Öte yandan ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 20 Kasım'da (bugün) Rusya'nın büyük bir hava saldırısı düzenleyebileceğine ilişkin bilgi alındığı belirtilerek, "Hazırlıklı olmak adına büyükelçilik bugün kapalı olacak. Büyükelçilik çalışanlarına yerlerinde kalmaları talimatı verildi. ABD Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına hava saldırısı alarmı verilmesi halinde derhal sığınaklara gitmeye hazır olmalarını tavsiye ediyor" ifadeleri kullanılmıştı.

Ukrayna, ilk kez ABD'nin uzun menzilli füzeleriyle Rusya'ya saldırmıştı.

ABD Büyükelçiliğinin saldırı uyarısı, Ukrayna'nın savaşın bininci gününde ilk kez Rus topraklarına ABD yapımı uzun menzilli ATACMS füzeleriyle saldırmasından bir gün sonra geldi. - KİEV

Kaynak: İHA

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