DP Genel Başkanı Gültekin Uysal Aydın'da Seçim Çalışmalarını Değerlendirdi - Son Dakika
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Politika

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal Aydın'da Seçim Çalışmalarını Değerlendirdi

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal Aydın\'da Seçim Çalışmalarını Değerlendirdi

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Aydın'da gerçekleştirdiği programları değerlendirerek, Aydın halkının Demokrat Parti'ye olan ilgisini ve desteklerini belirtti.

14.03.2024 00:33  Güncelleme: 00:38
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Seçim çalışmaları kapsamında Aydın'da çeşitli programlara katılan Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, 2 günlük ziyaretini değerlendirdi. Aydın programından oldukça mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten Uysal, başta Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Turgut ve diğer ilçelerin belediye başkan adayları kıratın Aydın'dan yeniden şaha kalkacağını söyledi.

Türkiye'deki demokratik geleneğin ve özgür seçmen iradesinin en köklü olduğu ilin Aydın olduğunu ifade eden Gültekin Uysal, 31 Mart seçimlerinde Aydın'dan sürpriz beklediklerini söyledi. Uysal, özellikle Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Turgut'a olan teveccühün kendilerini heyecanlandırdığını belirtti.

Türk siyaset tarihinde bazı seçimlerde sandıktan hiç beklenmedik sonuçlar çıktığını ve bu seçimde de aynı sonuçları beklediklerini ifade eden DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Sahada çok açık görüyoruz. Aydın ve Aydınlılar, özlerindeki demokratlık ruhu ile, mevcut iktidar ve ana muhalefet dışındaki arayışlara cevap olacak seçeneğin tekrar Demokrat Parti olduğuna ilişkin inançlarını ve desteklerini belirtiyorlar. Türkiye, 31 Mart gecesi bir kez daha Aydın'ın özgür demokrat ruhunun adayımız Hüseyin Turgut lehine tecelli edeceğini görecek inşallah. Biz Aydın'da kararlıyız; Aydınlılar da adayımız Hüseyin Turgut'ta kararlı" ifadelerini kullandı.

İlginç ve bir o kadar da dikkat çekici seçim çalışmaları ile gündeme gelen Demokrat Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Turgut ise projelerinden bahsederken, yerelde CHP'nin, genelde AK Parti'nin seçmen üzerinde politik mobbing uyguladığını ileri sürdü. Seçmene çağrısını yineleyen Turgut, "Aydın mahkum değil, özgürdür. İki seçeneğe geleceğimiz hapsolunamaz. Yerelde 15 yıldır, hükümette 20 yıldır bulunan yöneticilerin karnesi, hizmet sicili ortadadır. Aydınlıları yoran bu iki iktidar ve adaylarını 31 Mart gecesi demokratik yolla halkımız, seçmenimiz gönderecektir. Bir kez daha Aydınlılar geçmişte olduğu gibi geleceğini Demokrat Parti ile şekillendireceğine inanıyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika DP Genel Başkanı Gültekin Uysal Aydın'da Seçim Çalışmalarını Değerlendirdi - Son Dakika

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