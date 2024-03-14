DP Genel Başkanı Gültekin Uysal Aydın\'da Seçim Çalışmalarını Değerlendirdi

Seçim çalışmaları kapsamında Aydın'da çeşitli programlara katılan Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, 2 günlük ziyaretini değerlendirdi. Aydın programından oldukça mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten Uysal, başta Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Turgut ve diğer ilçelerin belediye başkan adayları kıratın Aydın'dan yeniden şaha kalkacağını söyledi.
Türkiye'deki demokratik geleneğin ve özgür seçmen iradesinin en köklü olduğu ilin Aydın olduğunu ifade eden Gültekin Uysal, 31 Mart seçimlerinde Aydın'dan sürpriz beklediklerini söyledi. Uysal, özellikle Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Turgut'a olan teveccühün kendilerini heyecanlandırdığını belirtti.
Türk siyaset tarihinde bazı seçimlerde sandıktan hiç beklenmedik sonuçlar çıktığını ve bu seçimde de aynı sonuçları beklediklerini ifade eden DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Sahada çok açık görüyoruz. Aydın ve Aydınlılar, özlerindeki demokratlık ruhu ile, mevcut iktidar ve ana muhalefet dışındaki arayışlara cevap olacak seçeneğin tekrar Demokrat Parti olduğuna ilişkin inançlarını ve desteklerini belirtiyorlar. Türkiye, 31 Mart gecesi bir kez daha Aydın'ın özgür demokrat ruhunun adayımız Hüseyin Turgut lehine tecelli edeceğini görecek inşallah. Biz Aydın'da kararlıyız; Aydınlılar da adayımız Hüseyin Turgut'ta kararlı" ifadelerini kullandı.
İlginç ve bir o kadar da dikkat çekici seçim çalışmaları ile gündeme gelen Demokrat Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Turgut ise projelerinden bahsederken, yerelde CHP'nin, genelde AK Parti'nin seçmen üzerinde politik mobbing uyguladığını ileri sürdü. Seçmene çağrısını yineleyen Turgut, "Aydın mahkum değil, özgürdür. İki seçeneğe geleceğimiz hapsolunamaz. Yerelde 15 yıldır, hükümette 20 yıldır bulunan yöneticilerin karnesi, hizmet sicili ortadadır. Aydınlıları yoran bu iki iktidar ve adaylarını 31 Mart gecesi demokratik yolla halkımız, seçmenimiz gönderecektir. Bir kez daha Aydınlılar geçmişte olduğu gibi geleceğini Demokrat Parti ile şekillendireceğine inanıyoruz" dedi. - AYDIN
Son Dakika › Politika › DP Genel Başkanı Gültekin Uysal Aydın'da Seçim Çalışmalarını Değerlendirdi - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı çevresindeki 190 parselin kamulaştırılması kararını yürürlükten kaldırdı. Karar, maden işletme ruhsatlı sahada maden üretimine devam edilebilmesi için alınmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iftarda ziyaret ettiği Taş ailesi heyecanını paylaştı. Baba Ali Osman Taş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği aile o anları anlattı. 3 çocuk annesi Buse Taş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve eşi Emine Erdoğan'ı aileden birisi gibi ağırladıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret ettiği ailedeki çocuklarla ilgilendi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dörtyol Kavşağı'ndaki Ağrı mitinginde halka seslenecek ve 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek iftar programına katılacak. Miting saat 14.00'te başlayacak ve iftar programı saat 19.16'da gerçekleşecek.
Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin ve heyetine iftar verdi. Büyükelçilik rezidansındaki iftar programı çerçevesinde Bilgiç, Gaynutdin'den Rusya'daki Müslümanlar ve idarenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Görüşmede, Gaynutdin tarafından, Uluslararası Müslüman Forumu yayın organı Minaret İslam Dergisi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü vesileyle basılan özel sayısının tanıtımı da yapıldı. Türkiye ile Rusya Federasyonu Müslümanları arasındaki ilişkilerin ele alındığı dergide, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın mülakatına da yer verildi. Ayrıca, Gaynutdin Rusya'daki görev süresi dolan Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Faruk Savuran'a Rusya Müslümanlarının en yüksek ödüllerinden biri olan 'el-Fahr' şeref nişanı verdi.
Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde yaşanan jandarma ile vatandaş arasındaki gerginlik, FETÖ soruşturması geçirmiş bir hesap üzerinden paylaşılan video ile tekrar gündeme geldi. Olayın üzerinden aylar geçmesine rağmen paylaşılan video, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.
Gazze'deki İsrail askeri birliklerden birinin komutanı, ülkesindeki siyasi liderleri eleştirerek, birlik içinde savaşan ve öldürülen askerlere layık olunması çağrısı yaptı. Komutan, savaştaki başarısızlığın sorumlusu konusunda tartışmalara ilişkin ordunun askerleri olarak sorumluluktan kaçmayacaklarını ifade etti. Siyasilere seslenen komutan, hayatlarını feda etmiş askerlere layık olmaları gerektiğini belirtti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım'ı kabul etti. Yıldırım, Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi'nin dünyada artan prestijine vurgu yaparak, 11. Küresel Bakü Forumu'nun başarılı olacağına olan güvenini ifade etti. Aliyev ise Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmeleri dile getirdi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillerin korunması ve insani yardımların ulaştırılmasının bir numaralı işi olması gerektiğini belirtti. Blinken ayrıca, İsrail'in Refah'a yönelik askeri harekatta sivillerin zarar görmemesi için bir plan görmek istediklerini ve İsrail ordusu ve hükümetinin insani yardım çalışmalarının yürütülmesini sağlamakla yükümlü olduğunu vurguladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kedi Eros'un öldürülmesiyle ilgili davada verilen cezanın önemli bir adım olduğunu belirtti. Tunç, hayvanları korumanın önemine vurgu yaparak, bu tür suç işleyenlere karşı yargının koruyacağını söyledi. Ayrıca, Türkiye Yüzyılı'nın gençlerin omuzlarında yükseleceğini ifade eden Tunç, Türkiye Yüzyılı'nın temelini atan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti kadrolarını da övdü.
Sizin düşünceleriniz neler ?