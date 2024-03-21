DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kırşehir'de ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kırşehir'de ziyaretler gerçekleştirdi

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kırşehir\'de ziyaretler gerçekleştirdi

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kırşehir'de seçim çalışmaları kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi. Uysal, şehit aileleriyle buluştu ve tarım üretimi hakkında bilgi aldı. Konuşmasında tarla ile sofra arasındaki fiyat farklarına dikkat çeken Uysal, Türk tarımının büyük risklerle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Ayrıca hayvancılık sektöründeki sorunlara da değindi.

21.03.2024 18:22
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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçim çalışmaları kapsamında Kırşehir'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan ve şehit aileleriyle buluşan Uysal, ardından Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak'ı ziyaret ederek, kentteki tarım üretimi hakkında bilgi aldı.

Burada konuşan Uysal, üreticinin de tüketicinin de memnun olmadığını, tarla ile sofra arasında büyük fiyat farkları bulunduğunu söyledi.

Dolar hareketliliğinin sorunlara yol açtığını savunan Uysal, "Türk çiftçisini desteklemezseniz, şehirde yaşayan milyonlar daha pahalıya gıdaya ulaşır. Bu bir döngü, dağına taşına sahip olacaksınız. Topraktan kopan geri dönüyor mu? Artık Türk tarımı bambaşka risklerle karşı karşıya, büyük dünya devlerinin, kartellerin tehdidiyle karşı karşıyadır." diye konuştu.

Uysal, hayvancılık yapanların da çeşitli sorunları olduğuna değinerek, "2010 ile 2024 arasında 12 milyar dolarlık canlı hayvan ithal edilmiş. Hepimizin sorumluluğu var." dedi.

Gültekin Uysal, daha sonra Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası ile Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine de ziyarette bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kırşehir'de ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika

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