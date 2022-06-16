DP Genel Başkanı Uysal: "Akaryakıt fiyatlarının geldiği seviye milli güvenlik sorunu" - Son Dakika
Üye Girişi

DP Genel Başkanı Uysal: "Akaryakıt fiyatlarının geldiği seviye milli güvenlik sorunu"

16.06.2022 15:37
DP Genel Başkanı Uysal: "Akaryakıt fiyatlarının geldiği seviye milli güvenlik sorunu"

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, akaryakıt fiyatlarının geldiği seviyelerin, milli güvenlik ve beka sorunu boyutuna ulaştığını savundu.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, akaryakıt fiyatlarının geldiği seviyelerin, milli güvenlik ve beka sorunu boyutuna ulaştığını savundu.

Uysal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, vatandaşların, zamlar nedeniyle hayatını idame ettiremez hale geldiğini söyledi.

Türkiye'nin, yürütmenin rasyonel olmayan para politikaları sonucunda yüksek enflasyonla karşı karşıya kaldığını dile getiren Uysal, ekonomideki rasyonel politikalardan uzaklaşılması nedeniyle ekonomik olarak hem iç hem de dış piyasalarda güven problemleri ile karşı karşıya kalındığını belirtti.

Petrol ürünleri ve akaryakıt fiyat artışlarının, 2023'e kadar bu şekilde seyredeceğine işaret eden Uysal, "Bu nedenle tüm dünyada rafineri kar marjları da tarihinde ilk defa 60 dolar varile kadar yükseldi. Türkiye'de de döviz kurunun etkisiyle ancak bundan daha da fazla şekilde akaryakıt fiyatları hızla artıyor. Akaryakıt fiyatlarının geldiği seviyeler artık milli güvenlik ve beka sorunu boyutuna ulaştı. Son dönemde Kazakistan gibi ülkelerde halk hareketlerine neden olması, bunun en dikkat edilmesi gereken örneği." dedi.

Petrol Piyasası Kanunu'nun "fiyat oluşumu"nu düzenleyen maddesinin değiştirilmesini talep eden Uysal, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), olağanüstü dönemlerde ikişer aylık periyotlarla rafineri ve dağıtıcı lisans sahiplerine makul kar marjları bırakarak piyasayı düzenlemesi gerektiğini dile getirdi.

Uysal, "Demokrat Parti olarak serbest piyasa kurallarının öneminin farkındayız ve demokrasinin daha yerleşik ve kalıcı tesis edilmesi için ülkemizin her kesiminin bu zor ekonomik kriz ortamında eşit oranda ve adil fedakarlık yapması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle TBMM'de gerekli hukuki düzenlemelerin ivedilikle yapılıp EPDK'nin gerekli müdahalede bulunması için kanun teklifi verdik." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Bakan Ersoy, Afyonkarahisar'a geliyor Bakan Ersoy, Afyonkarahisar'a geliyor Gültekin Uysal: Demokrasisini Anlamlandırabilmiş, İnsanlarının Başka Topraklarda Hayal Kurmadığı Türkiye Mümkün Gültekin Uysal: Demokrasisini Anlamlandırabilmiş, İnsanlarının Başka Topraklarda Hayal Kurmadığı Türkiye Mümkün
Kaynak: AA

Demokrat Parti, Karahisar, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika DP Genel Başkanı Uysal: 'Akaryakıt fiyatlarının geldiği seviye milli güvenlik sorunu' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:44 Erdoğan, 2023 seçimleri için talimatı verdi: Bunu başarırsak seçimden önce seçimi kazanmış oluruz
15:43 Van Gölü'nde, Van Gölü küçük mercan balığının ilk kez siyah-beyaz rengine rastlandı
15:27 Baba dizisinin başrol oyuncusu Hakan Kurtaş aşka geldi! Sevgilisiyle öpüştüğü fotoğrafını paylaştı
15:16 Mezuniyet kutlaması yapılan yat karaya vurdu! Gençlerin o anı kamerada
15:14 Ünlü futbolcu Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan olay paylaşım! Eşine "Koçumla antrenman yapmak ister misin?" diye sordu
15:06 Kızıl Gezegen'de yaşam belirtisi arıyorlardı, tek bulabildikleri çöp oldu!
14:59 Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla dağıldıklarını duyurdu!
14:44 Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi kimdir? İşte hakkındaki tüm bilgiler
14:42 Terörist başı Öcalan'a destek yürüyüşünde polise yumruk atan DBP'li Saliha Aydeniz'in fezlekesi Meclis'e gidiyor
14:40 Putin şimdi de gözünü kutup bölgesine dikti! Arktik bölgesinde askeri üslerin inşası başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 15:53:37. #1.12#
SON DAKİKA: DP Genel Başkanı Uysal: "Akaryakıt fiyatlarının geldiği seviye milli güvenlik sorunu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement