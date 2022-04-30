DP Genel Başkanı Uysal, Ordu'da gazetecilerle buluştu Açıklaması - Son Dakika
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DP Genel Başkanı Uysal, Ordu'da gazetecilerle buluştu Açıklaması

30.04.2022 15:03
DP Genel Başkanı Uysal, Ordu'da gazetecilerle buluştu Açıklaması

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, vatandaşın dertlerinin siyasette karşılık bulabilmesi ve çözüme kavuşabilmesi için mücadele verdiklerini belirtti.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, vatandaşın dertlerinin siyasette karşılık bulabilmesi ve çözüme kavuşabilmesi için mücadele verdiklerini belirtti.

Uysal, Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği ziyaretinde yaptığı konuşmada, ramazan ayında pek çok vilayette program yaptıklarını, sona Ordu ve Karadeniz'i bıraktıklarını söyledi.

İktidara yönelik eleştirilerde bulunan Uysal, "Özellikle son 5-6 ayda yaşadığımız yoksullaşma, yoksulun daha yoksul, orta direğin kalmadığı, ne ev ne araba hayali kurabildiği bir Türkiye. O açıdan bugünlerin iyi günler olduğu kanaatindeyiz. Dört nala felakete gidilen bu güzergahta Türkiye bir iktidar değişikliğini kısa sürede sağlayamaz ise daha büyük maliyetleri herkes, hepimiz görecektir." diye konuştu.

Uysal, vatandaşın, emeklinin, kadınların, gençlerin, tüccarın, esnafın, çiftçinin, tarımla iştigal eden insanların dertlerinin siyasette karşılık bulabilmesi, çözüme kavuşabilmesi adına mücadele verdiklerini kaydederek, "O açıdan önümüzdeki süreç, az bir zaman dilimi kaldı. Türk demokrasisinin en zor sınavıyla karşı karşıyayız. Kavgasız, dövüşsüz bu sınavın içerisinden çıkması için var gücümüzle, meşruiyet içerisinde mücadelemizi vermeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Gültekin Uysal, dernek başkanı Erdoğan Erişen ve basın mensuplarıyla sohbet etti.

Altınordu ilçesindeki Sırrıpaşa ve Süleyman Felek caddelerinde esnafla da bir araya gelen Uysal'a, DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile bazı partililer eşlik etti.

YORUMLAR
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Gültekin Uysal, Demokrat Parti, Türkiye, Ordu, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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