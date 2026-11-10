DP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş emekli maaşına zam istedi, 'lütuf değil' dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

DP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş emekli maaşına zam istedi, 'lütuf değil' dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

DP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Meclis'teki basın toplantısında emekli maaşlarına zam yapılmasını istedi. Altıntaş, emekli maaşı ve ücretlilerin aldığı diğer maaşların devletin lütfu olmadığını belirterek herkese geçinebileceği bir ücret verilmesi gerektiğini söyledi.

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, emekli maaşlarının artırılmasını isteyerek, "Emekli maaşı ve ücretlilerin diğer aldığı maaşlar devletin çalışanlara veya emeklilere bağışladığı bir lütuf değildir. Herkese geçinebileceği bir ücret mutlaka verilmeli." dedi.

Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı olduğunu anımsatarak, Atatürk'ü sevgi, saygı ve rahmetle andı.

İzmir'deki patlamayı hatırlatan Altıntaş, kazada hayatını kaybeden işçilerin ailelerine başsağlığı diledi. Altıntaş, "Her facianın ardından yayınlanmakta olan taziye mesajları yerine bu kazaların önlenebilmesi için tedbirlerin alınması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin 2 aydır bir bunalım içerisinde kaldığını belirten Altıntaş, fon soruşturmalarına işaret etti. Sürecin esas tehlikesinin bundan sonra başlayacağını dile getiren Altıntaş, "Reel sektör, bankacılık sektörü ve diğer finans kuruluşlarına sıçraması halinde çok daha büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya kalabiliriz. Bu nedenle bu hırsızlığın bütün boyutlarıyla incelenmesi, bağımsız kurumlar tarafından araştırılması, sorumlularının da hukuk önünde hesap vermesi gerekir." dedi.

Vatandaşın cebinde para kalmadığını ve esnafın siftah yapamadığını dile getiren Altıntaş, bu ortamda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Türkiye'nin 2027 yılı bütçesinin vatandaşın sorunlarına çare olamayacağını savundu.

Bütçenin dar gelirlilerin bütçesi olmadığını söyleyen Altıntaş, emekli maaşlarına zam yapılmasını istedi. Altıntaş, "Devlet vatandaşını aç ve açıkta bırakmamalı. Emekli maaşı ve ücretlilerin diğer aldığı maaşlar devletin çalışanlara veya emeklilere bağışladığı bir lütuf değildir. Herkese geçinebileceği bir ücret mutlaka verilmeli." diye konuştu.

Kaynak: AA
Haydar AltıntaşMilletvekiliPolitikaEkonomiİzmirZamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
İran’dan dünyaya gözdağı Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz İran'dan dünyaya gözdağı! Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
İsmail Kartal’ın son halini görenler kahroldu İsmail Kartal'ın son halini görenler kahroldu
Türkiye’nin en işlek yolunda tipi Ulaşım durma noktasına geldi Türkiye'nin en işlek yolunda tipi! Ulaşım durma noktasına geldi
Amedspor’dan tarihi transfer Gift Orban’ın bonservisi belli oldu Amedspor'dan tarihi transfer! Gift Orban'ın bonservisi belli oldu
Montella’yı duyurdular Milli Takım’dan ayrılır ayrılmaz sürpriz Montella'yı duyurdular! Milli Takım'dan ayrılır ayrılmaz sürpriz
18:00
Fenerbahçe’den sürpriz hamle Pep Guardiola’nın yardımcısını getiriyorlar
Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Pep Guardiola'nın yardımcısını getiriyorlar
17:33
TFF duyurdu: Süper Lig ve 1. Lig’de maçların seyrini etkileyecek yeni karar
TFF duyurdu: Süper Lig ve 1. Lig'de maçların seyrini etkileyecek yeni karar
17:22
Galatasaray’da Batrakov kararı Sözleşmesindeki 2 madde değişiyor
Galatasaray'da Batrakov kararı! Sözleşmesindeki 2 madde değişiyor
17:07
ABD’de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı
ABD'de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı
16:53
Emre Belözoğlu istemeyerek bu kararı alacak İlk 11 değişiyor
Emre Belözoğlu istemeyerek bu kararı alacak! İlk 11 değişiyor
16:44
Aykut Erdoğdu’dan şaşırtan Fatma Betül Kaya çıkışı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor
Aykut Erdoğdu'dan şaşırtan Fatma Betül Kaya çıkışı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 18:02:01. #.0.2#
SON DAKİKA: DP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş emekli maaşına zam istedi, 'lütuf değil' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android