Uysal ilk olarak Vize'de Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Daha sonra vatandaşları selamlayan Uysal, kongre alanına geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede faaliyet raporu okundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Politika › DP lideri Uysal Kırklareli'de kongreye katıldı - Son Dakika

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