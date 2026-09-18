DSP Genel Başkanı Aksakal, Adana\'da gazetecilerle bir araya geldi

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Adana'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Aksakal, Çukurova Gazeteciler Cemiyetini (ÇGC) ziyaret etti.

Burada ÇGC Başkanı Kurtul Çakın ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Aksakal, Adana'nın tarım ve sanayi üretimi açısından önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Ziyarette, DSP Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Buldu, DSP İl Başkanı Selim Ünlüarıcı da yer aldı.