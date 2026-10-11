DSP Genel Başkanı Aksakal, Özgür Özel'e 'hain' sözü yüzünden Seyit Torun'u örnek gösterdi - Son Dakika
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DSP Genel Başkanı Aksakal, Özgür Özel'e 'hain' sözü yüzünden Seyit Torun'u örnek gösterdi

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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in parti değiştirenlere yönelik 'hain' sözüne tepki gösterdi. Aksakal, Yeni Parti Ordu Milletvekili Seyit Torun'un Ordu'da DSP belediye başkanıyken CHP'ye geçtiğini hatırlatıp hangi sıfatı uygun gördüğünü sordu.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in parti değiştirenlerle ilgili sözlerine ilişkin "Mesela, şu an yanında bulunan Yeni Parti Ordu Milletvekili olan Seyit Torun, Ordu'da DSP'nin belediye başkanıyken CHP'ye transfer olduğuna göre Sayın Özgür Özel bugün için kendisi hakkında hangi sıfatı uygun görüyor acaba?" dedi.

Aksakal, Mustafa Necati Kültür Merkezi'ndeki kongrede yaptığı konuşmada kentte partililerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Partisinin bu yıl 41'inci yaşını kutladığını belirten Aksakal, bu yıl partinin 13. olağan kurultayını toplayacaklarını, kurultayın tarihi ve yerinin belirlenmesi için başkanlık kuruluna yetki verildiğini anlattı.

Aksakal, Türkiye'nin bölgede yaşanan sıkıntılara karşı "Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge" mottosuyla bir program ortaya koyduğunu ifade ederek, programın devlet projesi niteliğine büründüğünü ve bunu anlayışla karşıladıklarını söyledi.

"Terörsüz Türkiye" çalışmalarına DSP olarak katıldıklarını belirten Aksakal, "Katkı verdik, devletimizin ve milletimizin aleyhine sonuç yaratabilecek her tür girişimin karşısında olduk, olmaya da devam edeceğiz." dedi.

Özgür Özel'e tepki

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Aksakal, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in parti değiştirenlere ilişkin "hain" sözüne tepki gösterdi.

Aksakal, geçmişte DSP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in CHP'ye transfer edildiğini hatırlatarak, "Ne güzel değil mi? Mesela, şu an yanında bulunan Yeni Parti Ordu Milletvekili olan Seyit Torun, Ordu'da DSP'nin belediye başkanıyken CHP'ye transfer olduğuna göre Sayın Özgür Özel bugün için kendisi hakkında hangi sıfatı uygun görüyor acaba?" diye konuştu.

Kongrede mevcut il başkanı Adem Yaşar tek aday olarak yer aldı.

Kaynak: AA
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