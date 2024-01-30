DSP Genel Başkanı: En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesinde olmalı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyinde olması gerektiğini belirterek, "Yerel seçimin yaklaştığı bu süreçte bahsettiğimiz kesimlere en az 5 bin lira seyyanen zam yapılmalı ancak seyyanen zam herkese eşit değil, maaş farklarını daraltacak şekilde yapılmalı." dedi.

Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırının çok detaylı ve derinlemesine bir soruşturmaya muhtaç olduğunu belirterek, soruşturma sonucunun dünya kamuoyu ile paylaşılması ve terör örgütü hamilerine en büyük cezanın verilmesi gerektiğini söyledi.

DSP'nin 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik çalışmalarını seçim takvimine uygun sürdürdüğünü dile getiren Aksakal, başta büyükşehirler olmak üzere, bin 393 seçim çevresinin tamamında belediye başkanı, belediye ve il genel meclisi üyesi adaylarını belirlemeye devam ettiklerini belirtti.

"En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesinde olmalı"

Memurlara yapılan seyyanen zammın memnuniyet verici olduğunu ancak çalışan ile emekli memur maaşları arasında ciddi bir fark oluştuğunu aktaran Aksakal, "45 bin lira olan bir çalışanın maaşı, emeklilikte 19-20 bin seviyesine düşüyor. Bu şekilde çalışan bir memur da emekliliği ertelemeyi tercih ediyor. Bu da devletimize kıdem tazminatı konusunda çok sıkıntı yaratacaktır." dedi.

DSP'nin konuya ilişkin tekliflerini paylaşan Aksakal, "Teklifimiz, en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyinde olmasıdır. Yerel seçimin yaklaştığı bu süreçte bahsettiğimiz kesimlere en az 5 bin lira seyyanen zam yapılmalı ancak seyyanen zam herkese eşit değil, maaş farklarını daraltacak şekilde yapılmalı." diye konuştu.

DSP Genel Başkanı Aksakal, olağanüstü gelişmeler dışında faiz artışlarının da yapılmaması gerektiğini belirterek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz indirimlerine de Eylül 2024'ten sonra başlaması görüşünde olduklarını kaydetti.