 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
DSP Genel Başkanı: En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesinde olmalı - Son Dakika
Üye Girişi

DSP Genel Başkanı: En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesinde olmalı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyinde olması gerektiğini belirterek, seyyanen zam yapılması ve maaş farklarının daraltılması gerektiğini söyledi. Aksakal ayrıca, Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırının detaylı bir soruşturma ile araştırılması ve terör örgütü hamilerine en büyük cezanın verilmesi gerektiğini vurguladı. DSP'nin seçim çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

DSP Genel Başkanı: En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesinde olmalı
30.01.2024 - 14:03,
Abone Ol

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyinde olması gerektiğini belirterek, "Yerel seçimin yaklaştığı bu süreçte bahsettiğimiz kesimlere en az 5 bin lira seyyanen zam yapılmalı ancak seyyanen zam herkese eşit değil, maaş farklarını daraltacak şekilde yapılmalı." dedi.

Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırının çok detaylı ve derinlemesine bir soruşturmaya muhtaç olduğunu belirterek, soruşturma sonucunun dünya kamuoyu ile paylaşılması ve terör örgütü hamilerine en büyük cezanın verilmesi gerektiğini söyledi.

DSP'nin 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik çalışmalarını seçim takvimine uygun sürdürdüğünü dile getiren Aksakal, başta büyükşehirler olmak üzere, bin 393 seçim çevresinin tamamında belediye başkanı, belediye ve il genel meclisi üyesi adaylarını belirlemeye devam ettiklerini belirtti.

"En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesinde olmalı"

Memurlara yapılan seyyanen zammın memnuniyet verici olduğunu ancak çalışan ile emekli memur maaşları arasında ciddi bir fark oluştuğunu aktaran Aksakal, "45 bin lira olan bir çalışanın maaşı, emeklilikte 19-20 bin seviyesine düşüyor. Bu şekilde çalışan bir memur da emekliliği ertelemeyi tercih ediyor. Bu da devletimize kıdem tazminatı konusunda çok sıkıntı yaratacaktır." dedi.

DSP'nin konuya ilişkin tekliflerini paylaşan Aksakal, "Teklifimiz, en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyinde olmasıdır. Yerel seçimin yaklaştığı bu süreçte bahsettiğimiz kesimlere en az 5 bin lira seyyanen zam yapılmalı ancak seyyanen zam herkese eşit değil, maaş farklarını daraltacak şekilde yapılmalı." diye konuştu.

DSP Genel Başkanı Aksakal, olağanüstü gelişmeler dışında faiz artışlarının da yapılmaması gerektiğini belirterek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz indirimlerine de Eylül 2024'ten sonra başlaması görüşünde olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Asgari Ücret, Memur, Güvenlik, Terör, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika DSP Genel Başkanı: En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesinde olmalı - Son Dakika


15:01
Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın Tek Celsede Boşandı, Barıştılar Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın Tek Celsede Boşandı, Barıştılar
14:59
Bakan Fidan'dan Montrö tartışmalarına nokta: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz Bakan Fidan'dan Montrö tartışmalarına nokta: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz
14:51
Meksika sınırında ABD federal kurumlarına kafa tutan Texas, ekonomik gücüne güveniyor Meksika sınırında ABD federal kurumlarına kafa tutan Texas, ekonomik gücüne güveniyor
14:38
İsrail'in katlettiği çocukların fotoğrafları hastane binasına yansıtıldı İsrail'in katlettiği çocukların fotoğrafları hastane binasına yansıtıldı
14:36
Battal İlgezdi, gazeteci Şaban Sevinç'le canlı yayında tartıştı Battal İlgezdi, gazeteci Şaban Sevinç'le canlı yayında tartıştı
14:21
Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı
14:13
Özgür Özel'den eleştirilere yanıt: Her partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM'le de o kadar var Özgür Özel'den eleştirilere yanıt: Her partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM'le de o kadar var
14:10
Survivor 2024 All Star'da Yunus'un el hareketi dikkat çekti Survivor 2024 All Star'da Yunus'un el hareketi dikkat çekti

Son Dakika
15:01 Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın Tek Celsede Boşandı, Barıştılar
14:59 Bakan Fidan'dan Montrö tartışmalarına nokta: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz
14:51 Meksika sınırında ABD federal kurumlarına kafa tutan Texas, ekonomik gücüne güveniyor
14:38 İsrail'in katlettiği çocukların fotoğrafları hastane binasına yansıtıldı
14:36 Battal İlgezdi, gazeteci Şaban Sevinç'le canlı yayında tartıştı
14:21 Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı
14:13 Özgür Özel'den eleştirilere yanıt: Her partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM'le de o kadar var
14:10 Survivor 2024 All Star'da Yunus'un el hareketi dikkat çekti
13:46 Yiğit Özşener'in 'Zaferin Rengi' filmindeki Atatürk makyajı 6 haftada tamamlandı
13:36 Fernando Santos onayı verdi! Beşiktaş, Paulista için düğmeye bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 15:27:27. #1.12#
SON DAKİKA: DSP Genel Başkanı: En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesinde olmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement