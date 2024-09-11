DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: 12 Eylül faşist darbesi demokrasimize kara bir leke olarak kazındı

Politika

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "12 Eylül faşist darbesi, demokrasimize vurulmuş kara bir leke olarak tarihimize kazınmıştır." ifadesini kullandı.

Aksakal, 12 Eylül askeri darbesinin 44'üncü yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"12 Eylül faşist darbesi, demokrasimize vurulmuş kara bir leke olarak tarihimize kazınmıştır. Emperyalist yayılmacılığın işbirlikçi hainlerin gerçekleştirdiği bu faşist darbenin getirdiği baskılar ve adaletsizlikler ülkemizi yıllarca geriye götürmüş ve milletimizin özgür iradesine ket vurmuştur."

Bu karanlık günleri unutmadan, demokrasiyi daha da güçlendirme kararlılığını her zaman sürdüreceklerini vurgulayan Aksakal, şöyle devam etti:

"12 Eylül faşist darbesinin 44. yılında milletimizin özgür iradesine göz dikenleri, başta Kenan Evren ve dört kuvvet komutanı olmak üzere onların tüm yandaşlarını bir kez daha lanetliyor, bu vesileyle 'tam bağımsız Türkiye' idealiyle vatanı ve milleti için darbecilere karşı canıyla direnen ve yaşamdan koparılan tüm yurttaşlarımızı rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum."