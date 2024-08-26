DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz'un yıl dönümünü kutladı

Politika

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü ve Büyük Taarruz'un 102'nci yıl dönümünü kutladı.

Aksakal, yaptığı yazılı açıklamada, 26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan'ın önderliğinde kazanılan Malazgirt Zaferi'nin, Türk milletinin güçlü iradesi ve azmiyle tarihte altın harflerle yerini aldığını bildirdi.

Malazgirt Zaferi'nden tam 851 yıl sonra, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan Büyük Taarruz'un, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki en önemli adım olduğunu kaydeden Önder Aksakal, Büyük Taarruz'un vatan topraklarının düşmandan temizlenmesi ve tam bağımsız Türkiye'nin doğuşunu müjdeleyen tarihi bir zafer olduğunu ifade etti.

Aksakal, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu iki büyük zafer, bizlere Türk milletinin kahramanlık ve fedakarlıkla örülü tarihini hatırlatmaktadır. Bugün, Malazgirt ve Büyük Taarruz'un yıl dönümünde, bu zaferlerin getirdiği sorumlulukla, milletimizin ve şanlı ordumuzun bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığını ve cesaretini tekrardan yüreklerimizde hissediyor, Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü, Büyük Taarruz'un 102'nci yıl dönümünü yürekten kutluyorum.

Bu vesileyle, başta Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımız uğruna kanının son damlasına kadar mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin 26 Ağustos'u her daim bir zafer ve diriliş günü olarak yaşamasını diliyorum."