DSP Genel Başkanı Aksakal'dan ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırmasına tepki Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırmasına tepki Açıklaması

05.10.2022 11:52
DSP Genel Başkanı Aksakal'dan ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırmasına tepki Açıklaması

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Üçüncü paylaşım savaşının 21'inci yüzyıl versiyonu gereği örtülü anlaşmalar çerçevesinde yaşadığımız danışıklı dövüşler her geçen gün Anadolu ve Trakya topraklarını tehdit eder boyutlara ulaşmaktadır.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Üçüncü paylaşım savaşının 21'inci yüzyıl versiyonu gereği örtülü anlaşmalar çerçevesinde yaşadığımız danışıklı dövüşler her geçen gün Anadolu ve Trakya topraklarını tehdit eder boyutlara ulaşmaktadır." ifadesini kullandı.

Aksakal, yazılı açıklamasında, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırmasına tepki gösterdi.

Türkiye'nin, tarihsel bir dönemecin eşiğinde olduğunu vurgulayan Aksakal, ambargonun kaldırılmasının asla kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Aksakal, şunları kaydetti:

"Üçüncü paylaşım savaşının 21'inci yüzyıl versiyonu gereği örtülü anlaşmalar çerçevesinde yaşadığımız danışıklı dövüşler her geçen gün Anadolu ve Trakya topraklarını tehdit eder boyutlara ulaşmaktadır. Bir NATO örgütü üyesi olarak ABD'nin terör örgütlerini doğrudan himaye etmesi, beslemesi ve güçlendirmesi, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne uyguladığı silah ambargosunu kaldırarak silahlı unsurlarına savaş eğitimi vermeye kalkışması, Yunanistan'ın uluslararası antlaşmaların hilafında burnumuzun dibindeki adaları silahlandırmasına destek vermesi, esasen bu senaryoları hazırladığının ve oyun kuruculuğunu da yaptığının açık bir ispatıdır. Türkiye bir müstemleke değildir. Zaman geçirmeden vaziyet almak mecburiyeti vardır. Vaki tehdit ve tehlikelere 'akşam-sabah' tanımlamaları yaparak top çevirmenin bize ağır bedeller dayatabileceği gözden uzak tutulmamalıdır."

YORUMLAR
500
İran'da 6 yıl sonra serbest bırakılan ABD vatandaşı, ülkeden ayrıldı İran'da 6 yıl sonra serbest bırakılan ABD vatandaşı, ülkeden ayrıldı Doğduğu topraklara yeniden kazandırılan 'efsane renk' akademik çalışmalarla canlanıyor Doğduğu topraklara yeniden kazandırılan 'efsane renk' akademik çalışmalarla canlanıyor Trump, evinde bulunan gizli belgeleri özel bir hakimin incelemesi için dava açtı Trump, evinde bulunan gizli belgeleri özel bir hakimin incelemesi için dava açtı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Trakya Bölgesi, Güney Kıbrıs, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika DSP Genel Başkanı Aksakal'dan ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırmasına tepki Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa çağrısına Adalet Bakanı Bozdağ'dan cevap: Başörtüsü için verdiği talimatı aldık
13:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başörtüsünü Anayasa ile çözelim" sözlerine CHP'den tepki: Başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar
13:20 Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
12:52 İstanbul Güngören'de zabıta ekibi, seyyar satıcıya ailesinin gözü önünde tokat attı! O anlar kameralara yansıdı
12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü çıkışı ve kanun teklifiyle yankı uyandıran Kılıçdaroğlu'na tepki: Adam gibi dürüst ol, istismar siyaseti yapma
12:22 Arka Sokaklar dizisiyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş, ,6,5 yıl sonra ekranlara geri dönüyor
12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin seçim öncesi söyledikleriyle seçim sonrasında yaptıkları arasındaki uçurumu belediyelerde gördük
11:58 Yalova'da zabıta ekiplerinden dilencilere operasyon! Üzerinden 12 bin lira çıkan dilenci herkesi şaşırttı
11:45 4 ay önce ikinci bebeğini kucağına alan Sinem Kobal, son halini takipçileriyle paylaştı
11:38 Yüksek kiralar elde etmek isteyen fırsatçıların kiracılardan maaş bordrosu ve kredi notu istemesi tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 14:12:09. #1.12#
SON DAKİKA: DSP Genel Başkanı Aksakal'dan ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırmasına tepki Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement