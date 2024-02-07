DSP İzmir İl Başkanı: Belediye başkan adaylarını belirledik

Politika

DSP İzmir İl Başkan vekili ve İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Tamer Şengül, belediye başkan adaylarını belirleyerek güçlü bir seçim yarışına girdiklerini bildirdi.

Şengül, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'in birkaç partinin güdümünde olamayacağını, özellikle bir partiye mahkum edilemeyeceğini ifade ederek kentin yerel sorunlarının farkında olduklarını belirtti.

Bu anlamda 30 ilçe ve büyükşehirde sorunları çözmeye talip olduklarını vurgulayan Şengül, şunları kaydetti:

"Belediye başkan adaylarımızı belirlerken ilçelerinde sevilen, doğru ve halk nezdinde liderlik vasfına sahip kişilerden olmasına dikkat ettik. Bu seçimin kazananı halk ve halkın temsilcisi DSP olacak. Seçim sürecine girmeden başladığımız üye çalışmalarımız neticesinde İzmir'de her geçen gün üye sayımızın artmasının gururunu yaşıyoruz."