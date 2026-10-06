DSP lideri Aksakal, fon soruşturmasında SPK'yı suçlayıp Meclis'e fezleke çağrısı yaptı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, fon soruşturmalarına ilişkin, "Burada en büyük hatalı ya da suçlu, bu organize dolandırıcılığa zemin hazırlayan SPK'dir ve tüm yetkilileri sorgulanmalıdır." dedi.

Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, fon soruşturmalarına değinerek milletle devlet arasındaki güven köprüsünün yıkılma tehlikesi bulunduğuna dikkati çekti.

Yolsuzluklara karşı adalet mekanizmasının tavizsiz devreye girmesi gerektiğini vurgulayan Aksakal, son dönemde yaşanan "fon krizinin" genel bir ekonomik kriz değil "sermaye krizi" olduğunu dile getirdi.

Asıl tehlikenin sermaye piyasalarına güvenin sarsılması olduğunu söyleyen Aksakal, "Burada en büyük hatalı ya da suçlu, bu organize dolandırıcılığa zemin hazırlayan SPK'dir ve tüm yetkilileri sorgulanmalıdır." diye konuştu.

Aksakal, 1 milyon liraya kadar yatırım yapanların korumaya alınma yöntemini "çok yerinde bir adım" şeklinde niteledi.

Kötü niyetli davranarak büyük haksız kazanç elde etmiş kişi ya da kurumların isimlerine, siyasi yapıya yakınlıklarına bakılmadan gerekli mali ve adli cezaların verilmesi için konunun takipçisi olacaklarını bildiren Aksakal, "Dokunulmazlık zırhına güvenerek işlenen suçların ve sorumlularının yargı önüne çıkarılması adına derhal bir girişimde bulunulmazsa, ileride telafisi çok daha zor manzaralarla karşılaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a "ilk adımı atması" çağrısında bulunan Aksakal, şunları kaydetti:

"Savcılıklarda ve mahkemelerde yargılamaları devam eden yolsuzluk dosyalarıyla ilintili olan milletvekilleri hakkında yüce Meclis'e gönderilmiş ve hala bekleyen fezlekeleri, hangi partiye mensup olduklarına bakılmaksızın derhal Genel Kurul gündemine getirmelidir. Bu şekilde en azından, oluşan toplumsal tepkinin yatışması, yurttaşların devlete olan güven duygularındaki erozyonun durdurulmasına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi kanun dışılıkların şemsiyesi olmamalıdır. Bu başlangıç sadece siyasetteki kirlenmenin değil tüm kurumlardaki kirlenmişliğin temizlenmesine de vesile olacak, öncülük edecektir."