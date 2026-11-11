Dublin'de Biden'ı Filistin yanlısı grup protesto etti, en az 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Dublin'de Biden'ı Filistin yanlısı grup protesto etti, en az 2 kişi gözaltına alındı

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Eski ABD Başkanı Joe Biden, oğlu Hunter Biden'a verilen altın madalya nedeniyle Dublin'deki Trinity Koleji'ne sürpriz ziyaret yaptı. Çıkışta Filistin yanlısı grubun slogan ve süt kutusu protestosuyla karşılaşan Biden'ın çevresinde polis en az 2 kişiyi gözaltına aldı.

Eski ABD Başkanı Joe Biden, İrlanda'da katıldığı etkinliğin çıkışında toplanan Filistin yanlısı bir grup tarafından "Ellerinde kan var", "Soykırımcı Joe", "Utan" sloganlarıyla protesto edildi. Polisler protestoculara müdahale ederken, 2 kişiyi de gözaltına aldı.

Eski ABD Başkanı Joe Biden, oğlu Hunter Biden'ın 'Kamuoyu Tartışmalarına Üstün Katkıları'ndan dolayı altın madalya ile ödüllendirilmesi nedeniyle İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Trinity Koleji'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Eski ABD Başkanı Biden'a eşi Jill Biden da eşlik etti. Joe Biden, programın ardından üniversiteden çıktığı sırada Filistin destekçesi bir grup tarafından protesto edildi. Joe Biden'a süt kutuları da dahil olmak üzere çeşitli yabancı maddeler fırlatıldı ve "Ellerinde kan var", "Soykırımcı Joe", "Utan" şeklinde sloganlar atıldı. Olay yerindeki polisler protestoculara müdahale ederken, en az 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
ABD BaşkanıJoe BidenPolitikaFilistinPolisDünyaSon Dakika

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