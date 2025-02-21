Duda'dan Zelenskiy'e ABD Desteği Vurgusu

Politika

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştüğünü belirterek, "Kendisine Ukrayna'da akan kanı durdurmanın ve kalıcı barışı sağlamanın ABD'nin desteği dışında başka bir yolu olmadığına inandığımızı ilettim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı bitirmek için çalışmalarını sürdürürken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e de barış için baskı yapıyor. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ABD-Rusya-Ukrayna görüşmelerinin gölgesinde Zelenskiy ile görüştüğünü belirtti. Zelenskiy'e ABD Başkanı Trump ile iş birliğini sürdürmesini tavsiye ettiğini söyleyen Duda, "Birkaç dakika önce Başkan Zelenskiy beni aradı. General Kellogg ile yapılan son toplantılar ve diğer gelişmeler üzerine samimi bir görüşme yaptık. Kendisine Ukrayna'da akan kanı durdurmanın ve kalıcı barışı sağlamanın ABD'nin desteği dışında başka bir yolu olmadığına inandığımızı ilettim. Bu nedenle Başkan Zelenskiy'e, Başkan Donald Trump ile sakin ve yapıcı bir iş birliği içinde olmaya devam etmesini önerdim" dedi.

ABD'nin müzakere stratejisinin temelini iyi niyet ve dürüstlüğün oluşturduğuna inandığını belirten Duda, "Başkan Trump'ın küresel istikrar ve barış için derin bir sorumluluk duygusuyla hareket ettiğinden hiç kuşkunuz olmasın" ifadelerini kullandı. - VARŞOVA