Dulkadiroğlu'ndan bayram sonrası mesaisi - Son Dakika
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Dulkadiroğlu'ndan bayram sonrası mesaisi

04.05.2022 15:57
Dulkadiroğlu'ndan bayram sonrası mesaisi

Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günü genel temizlik çalışması yaptı.

Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günü genel temizlik çalışması yaptı.

Dulkadiroğlu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri her bayram olduğu gibi bu bayram da normal günlerde yoğun olan sanayi alanlarına genel temizlik çalışması yaptı. Özellikle küçük sanayi sitesinde tüm cadde ve sokakları temizleyen ekipler, mahalle aralarında da bu çalışmalarını sürdürdü.

Her yıl düzenli olarak temizlik çalışması yapan ekiplerin bayramını kutlayan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, "Normal zamanlarda yoğunluğu nedeniyle çalışma yapamadığımız alanlarda genel çalışmaları özel günlerde yapıyoruz. Bu nedenle Yeni Oto Sanayi Sitemizin temizlik çalışmalarını da ekiplerimiz Ramazan Bayramı'nda ve Kurban Bayramı'nda yapmaktalar. Normal zamanlarda rutin temizlik çalışması yapılan bu alanlarda, bayram günleri detaylı temizlik yapılmaktadır. Malum araç yoğunluğu ve park sorunu nedeniyle iş makinelerimiz bu tür alanlarda çalışmakta zorlanıyor. Ancak bayram gibi özel günlerde bu yoğunluk olmadığından daha rahat çalışılmaktadır. Ben Ramazan Bayramı'nda dahi yoğun bir şekilde çalışıp ilçemizin güzelleşmesine katkı sağlayan kıymetli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onların ve ailelerin bayramını bir kez daha kutluyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Dulkadiroğlu'ndan bayram sonrası mesaisi
Dulkadiroğlu'ndan bayram sonrası mesaisi

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Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Ramazan Bayramı, Dulkadiroğlu, Bayram, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dulkadiroğlu'ndan bayram sonrası mesaisi - Son Dakika


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