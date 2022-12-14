İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rüyasında gördüğünü açıkladı: Bana hürmet ediyordu - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rüyasında gördüğünü açıkladı: Bana hürmet ediyordu

14.12.2022 15:18

Dün akşam konuk olduğu canlı yayında değerlendirmelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı birkaç defa rüyasında gördüğünü söyledi. Rüyası hakkında konuşan İmamoğlu, "Baya hürmeti vardı bana" ifadelerini kullandı.

İsmi 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayları arasında geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TV100 ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu.

"RÜYAMDA BANA BAYA HÜRMETİ VARDI"

Kendisiyle ilgili merak edilen soruları yanıtlayan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Erdoğan'ı zaman zaman rüyasında gördüğünü belirten İmamoğlu, "Rüyamda bana baya hürmeti vardı" dedi.

"BENİMLE GÖRÜŞSE KAZANÇLI ÇIKACAK"

Açıklamasının devamında Erdoğan ile görüşememekten yanan dert yanan İmamoğlu, "Cumhurbaşkanımız benimle görüşse kazançlı çıkardı. Benimle görüşmediği için kaybetti. Bundan sonra da bolca kaybedecek" ifadelerini kullandı.

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Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rüyasında gördüğünü açıkladı: Bana hürmet ediyordu - Son Dakika
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