İYİ Parti lideri Akşener'in 'bozkurt' pozu sosyal medyayı karıştırdı - Son Dakika
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İYİ Parti lideri Akşener'in 'bozkurt' pozu sosyal medyayı karıştırdı

31.08.2022 07:59

30 Ağustos Zafer Parkı'nda vatandaşlarla buluşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir gençle birlikte bozkurt işareti yaptı. Partililerine bu işareti yapmalarını yasakladığı iddia edilen Akşener'in görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu.

Dün ülkenin her köşesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı 7'den 70'e büyük bir neşeyle kutlandı. Siyasiler ise önce Anıtkabir'e daha sonra da kendi partilerinin düzenlediği programlara katıldı.

PARKTA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, Büyük Zafer nedeniyle 30 Ağustos Zafer Parkı'nda vatandaşlarla buluştu. Burada insanlarla oturup dertleşen Akşener, daha sonra toplu fotoğraf çekiminde de yer aldı. İYİ Parti lideri programda çekilen fotoğraf ve videoları sosyal medya hesabından da paylaştı.

BOZKURT İŞARETİ YAPTI

Akşener'in paylaştığı videolardan birinde genç bir vatandaş, kulağına eğilerek bir şeyler söyledi. Akşener bu sözlere "Tabii ki, hay hay. En güzelini yaparız hem de. Şöyle yüksekten yap" dedi. O saniyelerde genç elini kaldırarak bozkurt işareti yaptı. Akşener de gence aynı şekilde eşlik ederek poz verdi.

Akşener'in verdiği 'bozkurt' pozu sosyal medyayı ikiye böldü

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Akşener'in 2017 yılında partisini kurarken, eski partisi MHP'den ayrışabilmek için partililerine bozkurt işaretini yasakladığı iddia edilmişti. Bu nedenle son görüntüler de sosyal medyayı ikiye böldü. İşte yapılan yorumlardan bazıları:

Akşener'in verdiği 'bozkurt' pozu sosyal medyayı ikiye böldü
Akşener'in verdiği 'bozkurt' pozu sosyal medyayı ikiye böldü
Akşener'in verdiği 'bozkurt' pozu sosyal medyayı ikiye böldü
YORUMLAR (2)
  • nazım arat: Demirtasa kahvaltı, Kavalaya özgürlük ve Imamoglunda rabbi yessir gören aksener bugune kadar 5 parti değiştirdi bundan sonra da oy için yapmayacağı ne kaldı gorecegiz. Rabbim kimseyi bunların durumuna dusurmesin Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Meral Akşener, İYİ Parti, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti lideri Akşener'in 'bozkurt' pozu sosyal medyayı karıştırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti lideri Akşener'in 'bozkurt' pozu sosyal medyayı karıştırdı - Son Dakika
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