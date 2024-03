Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Halkın Büyük İlgisiyle Karşılanıyor

Politika

15 yıllık görev sürecinde Osmangazi ilçesinin çehresini değiştiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, gittiği her mahallede büyük ilgi ve alakayla karşılanıyor.

Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan Osmangazi'de 3 dönemdir belediye başkanı olarak görev yapan Mustafa Dündar, yaptığı başarılı çalışmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4. defa aday gösterildi. Seçim çalışmaları çerçevesinde ilçenin her mahalle ve sokağını gezerek vatandaşlarla buluşan Dündar, gittiği yerlerde yaptığı hizmetlerden dolayı sevgi gösterileriyle karşılanıyor. Başkan Dündar, vatandaşlara bu zamana kadar yaptığı ve yeni dönemde yapacağı hizmetleri anlatmak için Hamitler Mahallesi'ndeki modern kapalı pazar alanı gezerek burada vatandaşlarla buluştu. Pazarda büyük ilgi gören Dündar, yoğun ilgiden pazar alanında yürümekte zorluk çekerken, vatandaşlar fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.

Her gittiği yerde vatandaşların büyük teveccühü ile karşılandıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Mustafa Dündar, "15 yıllık görevimiz boyunca Osmangazi ilçesine büyük eserler kazandırdık. Vatandaşlarımız bizden ne talep ettiyse en kısa sürede taleplerine karşılık verdik. Osmangazi ilçemizde hizmet götürmediğimiz mahalle ve sokak yoktur. İlçenin her metrekaresinde hizmetimiz var, yaptığımız bu hizmetlerin karşılığını sokakta gezerken görüyoruz. Her gittiğimiz yerde vatandaşlarımızın ilgi ve alakasıyla karşılaşıyoruz. Bu sevgi ve ilgi bize 31 Mart akşamı inşallah zaferle çıkacağımızı gösteriyor. Bundan sonraki süreçte de Osmangazi'ye güzel eserler bırakmaya ve hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - BURSA