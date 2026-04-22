Dünya Çocuklarına TBMM\'de Kabul

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 26 ülkeden Türkiye'ye gelen dünya çocuklarını kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 52 çocuğu, TBMM Tören Salonu'nda kabul etti. Etkinlik kapsamında misafir çocuklar, ülkelerinden getirdikleri geleneksel hediyeleri, Kurtulmuş'a takdim etti. Kurtulmuş, 23 Nisan etkinlikleri için TBMM'nin kapısını çocuklara açtıklarını belirterek, "On binlerce gencimiz bu etkinlikler dolayısıyla burada gerçekleştirilen faaliyetlere katılıyorlar ve Meclis'e renk katıyorlar; çünkü sizlerin varlığı bizi umutlandırıyor. Dünyanın çok zor bir dönemden geçtiğini biliyoruz. Dünyanın birçok yerinde geleceğe dair ümitlerin yeniden yeşertilmesi için çok çalışmaya ihtiyaç var. Çünkü savaşlar, kıtlıklar, yoksunluklar, yoksulluklar nedeniyle insanların özellikle de sizin yaşlardaki çocukların olumsuz etkilendiği bir dönemden geçiyoruz. Yaklaşık 234 milyon okul çağındaki çocuk, maalesef temel eğitim ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Yaklaşık 49 milyon çocuk ise çatışma bölgelerinde savaşın ağır şartları içerisinde hayatlarını idame ettirmek zorunda kalıyor. Yine milyonlarca çocuğun çatışmalardan korunmak için evlerini terk etmek zorunda kalarak büyüdüğü, yaşadığı, oyun oynadığı çevreden uzaklaşarak başka yerlere gitmeye zorlandığı bir dönemden geçiyoruz. Savaşların ve çatışmaların ortaya çıkardığı bu ağır tablo, hepimizin yüreğini burkuyor, içimiz kan ağlıyor. Son 3 yıl içerisinde sadece Filistin'de 21 bini aşkın çocuğun öldüğünü biliyoruz. Bundan dolayı belki de çocuklar açısından insanlık tarihi boyunca en zor dönem olduğunu hep beraber görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARA İTHAF EDİLEN TEK BAYRAM'

'23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın gelecek nesiller için önemli olduğunu belirten Kurtulmuş, 23 Nisan'ın Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş adımlarının atıldığı gün olduğunu da söyledi. Ulus'ta bulunan 1'inci Meclis ile ilgili konuşan Kurtulmuş, "O dönemki Osmanlı Meclis-i Mebusan'ın kapanması nedeniyle üyelerin yanı sıra halkın arasından seçilen temsilcilerin bir araya gelerek oluşturduğu bir Meclis'tir. Bu Meclis'in özelliği, yalnızca devleti kurmak değil aynı zamanda bu ülkenin ulusal kurtuluş mücadelesini de vermek oldu. O Meclis'te bir araya gelen kahramanlar öncelikle bu ülkenin kurtulması için istiklal mücadelesinin stratejisini ortaya koydular ve 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurarak yeni devletin temelini atmış oldular. 23 Nisan'ın bir başka özelliği ise dünyada çocuklara ithaf edilen tek bayram olmasıdır. Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yani hem bağımsızlığımızı, egemenlik haklarımızı en temel ilke olarak benimsemeyi kabul eden hem de Türkiye Cumhuriyeti devletinin gelecek nesillere armağan edilmesi ve ülkemizin dünyanın geleceğinin sizin gibi çocukların elinde olduğuna dikkat çekmek için bu gün 'Çocuk Bayramı' olarak ilan edildi. Bundan dolayı da büyük bir mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

'GELECEK SİZLERİN OMUZLARINIZDA'

Kurtulmuş, Türkiye'nin geleceği omuzlarında taşıyan çocuklara ümit vermek için çabaladığını ve barışı geliştirmek için söz söylemenin çocuklara verilecek en büyük armağan olduğunu belirterek, "Bir diğer mesele ise yeryüzünde haksızlığın, adaletsizliğin olduğu bir ortamda gençlerimiz ve çocuklarımız için adaletin tesisi için var gücümüzle çalışmaktır. Biz inşallah devraldığımız dünyayı daha iyi hale getirerek sizlere devretmekle yükümlüyüz, buna mecburuz. Gelecek sizlerin omuzlarınızda, sizlerin fikirleri ve ellerinizle şekillenecektir. Sizlere her şeyden evvel barış, adalet ve huzur dolu bir gelecek diliyorum" dedi.