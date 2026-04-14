Dünya Medeniyetleri Merkezi Açıldı

Başkentte, "Dünya Medeniyetleri Girişimi Araştırma Merkezi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen açılış töreninde konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çin ile birlikte bir merkez açmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Asya'nın merkezde olduğu yeni bir medeniyetin ortaya çıkmaya başladığını belirten Perinçek, bugün insanlığın çürüyen bir sömürü ve zulüm sistemiyle hesaplaşma dönemine girdiğine işaret etti.

İnsanlığın, Mehmet Akif Ersoy'un deyimiyle "tek dişi kalmış canavar" olan bir medeniyetle karşı karşıya olduğunu kaydeden Perinçek, bu gerçeğin, bugün ABD emperyalizminin ve İsrail'in insanlığa karşı açtığı savaşta bütün boyutlarıyla yaşandığını vurguladı.

Türklerin, Asya'da kurulan medeniyetlere büyük katkılar verdiğini, bugün de tarihi bir sorumluluğun eşiğinde olunduğunu dile getiren Perinçek, "Türk kavminin Çin medeniyetiyle ilişkisi tarihin derinliklerinden gelir. İpek yoluyla, ipek bağlarıyla örülmüştür. Biz şimdi Çin ve Türkiye olarak yükselen medeniyetin doğu ve batıdaki öncü mevzilerini paylaşıyoruz." diye konuştu.

"Kadim ipek yolu yeniden canlanmaktadır"

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Uluslararası İlişkiler Dairesi Ofisi Genel Direktörü Cin Şin ise Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 55. yılı ve Küresel Medeniyetler Girişimi Araştırma Merkezinin açılışında bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Coğrafi uzaklığa rağmen iki ülkenin medeniyetler arası köklü geçmişe sahip olduğunu hatırlatan Cin, Türkiye'nin tarih boyunca kara ve deniz ipek yolunun kesişim noktasında yer alarak Doğu ile Batı medeniyetleri arasında önemli köprü görevi gördüğünü söyledi.

Cin, "Günümüzde Çin'in 'Kuşak ve Yol' girişimi ile Türkiye'nin 'Orta Koridor' planı uyumlaştırılmakta, kadim ipek yolu, iki halkın ortak çabalarıyla yeniden canlanmaktadır." dedi.

Türkiye ve Çin'in ortak ilerleme vizyonunun iki ülke arasında güçlü işbirliği dinamiği oluşturduğunun altını çizen Cin, Çin ve Türkiye'nin, yükselen ekonomiler ve Küresel Güney'in önemli üyeleri olarak, ulusal yeniden canlanma, barışçıl kalkınma, adalet ve medeniyetler arası etkileşim gibi ortak hedefleri paylaştığını dile getirdi.

"Akıl ve bilgi katkısı sunacak"

"Çin ve Türkiye, ekonomik dönüşüm ve ulusal kalkınma sürecinin kritik bir aşamasında. Bu süreçte iki ülke, Küresel Medeniyetler Girişimi'ni hayata geçirme ve insanlık medeniyetinin ilerlemesine katkı sağlama yolunda beraber hareket eden iki ortaktır" diyen Cin, Çin'in araştırma merkezini memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Araştırma merkezinin, fikir alışverişini derinleştireceğini, medeniyetin ilerlemesini teşvik edeceğini, Türkiye ile Çin'in modernleşme inşasına akıl ve bilgi katkısı sunacağını belirten Cin, "Her iki ülkenin tarihsel birikiminden hareketle, geleneksel değerleri günümüz ihtiyaçlarıyla buluşturacak ve modernleşme süreçlerine katkı sunacak çalışmalar yapılmalıdır." ifadesini kullandı.

Cin, araştırma merkezinden, işbirliği ve diyaloğu artırarak, halklar arasında köprü kurma ve doğru bir medeniyet anlatısı oluşturarak, ortak bir anlayış geliştirmesinin beklendiğini söyledi.