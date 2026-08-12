Duran: Dezenformasyon 2027'de En Büyük Risk Olacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "2025 yılı Küresel Risk Raporu, en önemli kısa vadeli küresel risklerden biri olarak dezenformasyonu göstermektedir. 2027 yılında ise dezenformasyonun en büyük küresel risklerden biri haline gelebileceği öngörülmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı iş birliğinde 'Mülki İdare Amirlerine Yönelik Sosyal Medya Rehberi' tanıtım programı ve 'Dijital Çağda Kamu İletişimi' paneli düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen program, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Programda dijitalleşmenin kamu yönetimine etkileri değerlendirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dijital teknolojiler ve yapay zekanın iletişim araçlarıyla birlikte düşünme biçimlerini, karar alma süreçlerini ve kamu yönetiminin işleyişini yeniden şekillendirdiğini belirterek, "İçinde bulunduğumuz dönem, ilk bakışta basit bir teknolojik yenilenme süreci gibi görülebilir ancak hakikat böyle değildir. Bilgiyle, hakikatle ve çevremizle ilişkimizi yeniden belirleyen tarihi bir dönüşümün içinden geçiyoruz. Elbette bu köklü dönüşüm, devlet-vatandaş ilişkisini de değiştirip dönüştürüyor. Geldiğimiz noktada devletler artık sadece fiziki sınırlarını değil, dijital varlıklarını, bilgi güvenliklerini ve hakikat alanlarını da korumak zorundadır. Çünkü günümüzde gücün ölçüsü, tek başına ekonomik kapasite, askeri imkanlar veya teknolojik üstünlükle ölçülememektedir" ifadelerini kullandı.

Asıl gücün doğru bilgiyi üretebilme ve toplumla güven esasına dayalı bir iletişim kurabilme kabiliyeti olduğunu belirten Duran, bu nedenle kamu iletişiminin bugün devlet yönetiminin tamamlayıcı unsurlarından ve stratejik sütunlarından birisi olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

"Vatandaşımızın olduğu her alanda, her platformda olmak, iletişim kanallarını açık ve aktif tutmak zorundayız"

İletişimin tüm kademelerdeki kamu yöneticilerinin ortak sorumluluğu olduğunu aktaran Duran, "Günümüzde vatandaşlarımız kamu hizmetlerini yalnızca hizmet binalarında almıyor; dijital platformlarda da deneyimliyor. 2026 yılı dijital medya kullanım verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 62,3 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı bulunmakta. Bu sayı toplam nüfusumuzun yüzde 70,9'una karşılık gelmektedir. Hal böyleyken kamu yönetimi açısından vatandaşla iletişimi tek bir mecra ile sınırlı tutmamız düşünülemez. Kamu yöneticileri olarak vatandaşımızın olduğu her alanda, her platformda olmak, iletişim kanallarını açık ve aktif tutmak zorundayız" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin iletişim alanında çehresini yenilediği ve geliştirdiğini dile getiren Duran, "Türkiye Yüzyılı vizyonu için güven üreten kurumlar, etkin kamu yönetimi ve vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde güvenilir kamu iletişimini esas alıyoruz" diye konuştu.

"2027 yılında dezenformasyonun en büyük küresel risklerden biri haline gelebileceği öngörülmektedir"

Duran, insanların artık bilgiye saniyeler içinde ulaşabildiğini dile getirerek, aynı hızın yanlış bilgilerin, manipülasyonların ve dezenformasyon faaliyetlerinin de yayılmasına eşlik edebildiğini söyledi. Duran, "Yapay zeka teknolojilerindeki gelişmeler, iletişim ekosistemini yeni bir safhaya taşımıştır. Gerçeğinden ayırt edilmesi güç görüntüler, sentetik ses kayıtları, algoritmalar tarafından yönlendirilen bilgi akışları, tüm bu hususlar, iletişim alanının en büyük sorunları haline geldi. Maalesef bu sorunlar; kamu düzenini, toplumsal huzuru ve milli güvenliği de doğrudan etkilemektedir. Artık dezenformasyon, basit bir yanlış bilgilendirme meselesi değildir. 2025 yılı Küresel Risk Raporu, en önemli kısa vadeli küresel risklerden biri olarak dezenformasyonu göstermektedir. 2027 yılında ise dezenformasyonun en büyük küresel risklerden biri haline gelebileceği öngörülmektedir" ifadelerine yer verdi.

"Mülki İdare Amirlerine Yönelik Sosyal Medya Rehberi mülki idare amirlerimizin başvuru kaynağı haline gelecektir"

Tanıtımı gerçekleştirilen 'Mülki İdare Amirlerine Yönelik Sosyal Medya Rehberi'nin kamu kültürüne katkı sunacağını ifade eden Duran, "Bu rehber, sosyal medya kullanımına ilişkin hem teknik tavsiyelerde bulunmakta hem de kamu yönetimimizin dijital çağda ihtiyaç duyduğu ortak iletişim kültürünü ortaya koymaktadır. Tarihi süreklilik içerisinde biriken devlet aklı ve kamu yönetim anlayışının ortak değerlerini koruyarak geniş bir perspektif sunmaktadır. İnanıyorum ki bugün kamuoyunun istifadesine sunduğumuz bu rehber, mülki idare amirlerimizin başvuru kaynağı haline gelecektir. Bunun yanı sıra kamu yönetimimizde ortak iletişim kültürünün gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

"Stratejik iletişim kapasitemizi güçlendirecek ortak projeleri hayata geçiriyoruz"

Vatandaşlar ile devlet arasında sağlıklı iletişimi güçlendirecek çalışmaları sürdüreceklerini vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde hareket ediyor, stratejik iletişim kapasitemizi güçlendirecek ortak projeleri, eğitim programlarını ve rehber çalışmaları hayata geçiriyoruz. Bu doğrultuda CİMER aracılığıyla vatandaşlarımızın talep, görüş ve önerilerini kamu yönetimine doğrudan ulaştırmak için güçlü bir katılım mekanizmasını oluşturduk ve işletiyoruz. Devlet ile millet arasındaki iletişim kanallarını daha etkin hale getiriyoruz. Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz aracılığıyla dijital platformlarda yayılan yanlış ve yanıltıcı bilgileri yakından takip ediyor, kamuoyunu doğrulanmış bilgilerle buluşturmanın mücadelesini veriyoruz. İletişim Başkanlığı olarak tüm paydaşlarımızla dayanışma içinde çalışmayı ve güven veren kamu iletişimi anlayışını daha da güçlendirmeyi amaçladığımız açıktır. Yeni çalışmalarla projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Açış konuşmalarının ardından program, Dijital Çağda Kamu İletişimi Paneli ile devam etti.