Duran: Sumud Filosu'na müdahale tarihin karanlık sayfası

20.05.2026 20:03
İletişim Başkanı Duran, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yapılan müdahaleyi kınayarak, İsrail'in hukuk tanımaz yaklaşımını eleştirdi ve alıkonulan gönüllülerin güvenle dönmesini istedi.

İLETİŞİM Başkanı Burhanetin Duran, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahaleyi kınayarak, "Soykırımcı İsrailli bir bakanın, aktivistlere yönelik bu barbarlığı, tarihin karanlık sayfalarında yerini almıştır" açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale ile filo mensuplarına yönelik sergilenen saldırgan tutumu şiddetle kınıyorum. Sivillere yönelik sözlü ve fiziki müdahaleler, İsrail yönetiminin hukuk tanımaz ve insanlık değerlerini hiçe sayan yaklaşımını bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Soykırımcı İsrailli bir bakanın, aktivistlere yönelik bu barbarlığı, tarihin karanlık sayfalarında yerini almıştır. Alıkonulan gönüllülerin güvenli bir şekilde ülkelerine dönmeleri sağlanmalıdır. Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mazlumların yanında durmaya, Gazze halkının haklı mücadelesini her platformda savunmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

