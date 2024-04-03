Dursun Mirza Bandırma Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Bandırma Belediye Başkanı olarak seçilen Dursun Mirza mazbatasını aldı. Daha sonra Bandırma Belediyesi'nde devir teslim gerçekleşti.
31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerde CHP'li Dursun Mirza, %50.95'lik oranla toplam 49.280 oy alarak Bandırma Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Dursun Mirza ve Belediye Meclis Üyeleri İlçe Seçim Kurulu'na giderek mazbatalarını aldılar.
Burada basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, "Bandırmamıza hayırlı olsun. Şimdi Bandırma'nın yükünü hep beraber omuzlayacağız. Artık vaat ettiğimiz projeleri yapma zamanı. Çok mutluyuz. Bandırma halkına, bize ilgi gösteren, oy veren tüm yurttaşlarıma teşekkür ediyorum. Demokrasinin gereği oldu, halk iradesi tecelli etti. İnşallah ülkemiz daha güzel günlere gider. Bandırmamızın daha güzel günler görmesi için biz çok mücadele edeceğiz, çok çalışacağız. Arkadaşlarımızla birlikte çok çalışma sözü veriyoruz," dedi.
Resmi olarak Bandırma Belediye Başkanı olan Dursun Mirza, mazbatasını aldıktan dakikalar sonra sahaya indi. Adaylığı sürecinde söz verdiği gibi Cumhuriyet Meydanı'nda tadilat başlatan Dursun Mirza, "Bu geçici bir tadilat. Meydanı ve Sevgi Yolu'nu tamamen yenileyeceğiz," diye konuştu.
Bandırma Belediyesi'nde devir teslim gerçekleşti
Bandırma Belediyesi'nde yeni dönem başladı. Görev süresi sona eren Tolga Tosun, mazbatasını alan Dursun Mirza'ya Bandırma Belediyesi'ni devretti. Dursun Mirza, Bandırma Belediye Başkanı olarak resmen görevi başına geçti.
Dursun Mirza, ekibiyle beraber belediyeye yürüdü. Belediye personelleri tarafından belediyenin girişinde karşılanan Dursun Mirza, personellere karanfil dağıttı. Dursun Mirza'ya da personel tarafından çiçek takdim edildi. Belediyenin içinde ise konfetiler ve alkışlar ile karşılanan Dursun Mirza, personeli selamlayarak başkanlık makamına çıktı. Dursun Mirza, başkanlık makamında Tolga Tosun ile bir araya geldi. Her iki başkan da birbirine çiçek takdim etti.
Tolga Tosun yaptığı konuşmada, "Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin evladıyız. Bugün hizmetimizi tamamladık. Şimdi başkanıma devredeceğiz. Kalıcı eserler yapılıyor ama buradaki fikri, mantığı oturtmak önemli. Bandırma Belediyesi güzel, güçlü bir belediye. Kasamızda 38 milyon lira kadar bir paramız var. Çok borcumuz yok," dedi.
Dursun Mirza da Tolga Tosun'a hizmetleri dolayısıyla teşekkür ederek, "Nice yıllar birlikte çalıştık. Bandırma'ya eserler kazandırdık. Verdiği hizmetler için, yaptığı görev için, Bandırma'ya kattıkları için Tolga Tosun'a teşekkür ediyorum. İnşallah çok başarılı olacağız," ifadesinde bulundu. - BALIKESİR
Son Dakika › Politika › Dursun Mirza Bandırma Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı - Son Dakika
31 Mart seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Soma Belediye Başkanı seçilen Sercan Okur, mazbatasını alarak makama oturdu. Devir teslim töreninde eski başkan Ali Tulup'tan görevi devralan Okur, seçim öncesinde verdiği sözü yerine getirerek makam kapısını söktü.
31 Mart yerel seçimlerini kazanan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, görevi devraldı. Er, tüm Malatya'nın belediye başkanı olacağını ve emanete ihanet etmeyeceğini söyledi.
Fransa'nın eski Başbakanı Edouard Philippe'nin ofisi, muhtemel bir yolsuzlukla ilgili devam eden ön soruşturma kapsamında polis tarafından arandı.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve yeni meclis üyeleri, mazbata töreniyle görevlerine resmen başladı. Törene, birim müdürleri, muhtarlar ve azalar da katıldı.
31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Turhal Belediye Başkanı seçilen Cumhuriyet Halk Partisi adayı Mehmet Erdem Ural, belediye başkanlığı görevini devraldı. İlker Bekler'den bayrağı devralan Ural, şehri daha ileriye taşımak için çalışacaklarını belirtti.
Sarıgöl'ün yeni Belediye Başkanı CHP'li Tahsin Akdeniz, makam odasını herkesin ulaşabilmesi için ikinci kattan birinci kata taşıdı.
Sındırgı Belediyesi'nde yapılan devir teslim töreninde Serkan Sak, Belediye Başkanlığı görevine başladı. Sak, Ekrem Yavaş'a teşekkür ederek projelerini gerçekleştireceklerini söyledi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yapılan seçimlerde yüzde 50,36 oy oranıyla bir dönem daha Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ali Yılmaz, mazbatasını aldı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 44 yıl sonra belediye başkanlığını kazanan CHP'nin adayı Ömer Özalp mazbatasını alarak görevine başladı. Başkan Özalp, 'Eksik kalan hizmetleri biz tamamlayacağız. Biz daha güzellerini yapmaya talibiz' dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?