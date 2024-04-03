Dursun Mirza Bandırma Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı - Son Dakika
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Politika

Dursun Mirza Bandırma Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı

Dursun Mirza Bandırma Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Bandırma Belediye Başkanı olarak seçilen Dursun Mirza mazbatasını aldı. Bandırma Belediyesi'nde devir teslim gerçekleşti.

03.04.2024 17:38  Güncelleme: 17:45
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31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Bandırma Belediye Başkanı olarak seçilen Dursun Mirza mazbatasını aldı. Daha sonra Bandırma Belediyesi'nde devir teslim gerçekleşti.

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerde CHP'li Dursun Mirza, %50.95'lik oranla toplam 49.280 oy alarak Bandırma Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Dursun Mirza ve Belediye Meclis Üyeleri İlçe Seçim Kurulu'na giderek mazbatalarını aldılar.

Burada basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, "Bandırmamıza hayırlı olsun. Şimdi Bandırma'nın yükünü hep beraber omuzlayacağız. Artık vaat ettiğimiz projeleri yapma zamanı. Çok mutluyuz. Bandırma halkına, bize ilgi gösteren, oy veren tüm yurttaşlarıma teşekkür ediyorum. Demokrasinin gereği oldu, halk iradesi tecelli etti. İnşallah ülkemiz daha güzel günlere gider. Bandırmamızın daha güzel günler görmesi için biz çok mücadele edeceğiz, çok çalışacağız. Arkadaşlarımızla birlikte çok çalışma sözü veriyoruz," dedi.

Resmi olarak Bandırma Belediye Başkanı olan Dursun Mirza, mazbatasını aldıktan dakikalar sonra sahaya indi. Adaylığı sürecinde söz verdiği gibi Cumhuriyet Meydanı'nda tadilat başlatan Dursun Mirza, "Bu geçici bir tadilat. Meydanı ve Sevgi Yolu'nu tamamen yenileyeceğiz," diye konuştu.

Bandırma Belediyesi'nde devir teslim gerçekleşti

Bandırma Belediyesi'nde yeni dönem başladı. Görev süresi sona eren Tolga Tosun, mazbatasını alan Dursun Mirza'ya Bandırma Belediyesi'ni devretti. Dursun Mirza, Bandırma Belediye Başkanı olarak resmen görevi başına geçti.

Dursun Mirza, ekibiyle beraber belediyeye yürüdü. Belediye personelleri tarafından belediyenin girişinde karşılanan Dursun Mirza, personellere karanfil dağıttı. Dursun Mirza'ya da personel tarafından çiçek takdim edildi. Belediyenin içinde ise konfetiler ve alkışlar ile karşılanan Dursun Mirza, personeli selamlayarak başkanlık makamına çıktı. Dursun Mirza, başkanlık makamında Tolga Tosun ile bir araya geldi. Her iki başkan da birbirine çiçek takdim etti.

Tolga Tosun yaptığı konuşmada, "Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin evladıyız. Bugün hizmetimizi tamamladık. Şimdi başkanıma devredeceğiz. Kalıcı eserler yapılıyor ama buradaki fikri, mantığı oturtmak önemli. Bandırma Belediyesi güzel, güçlü bir belediye. Kasamızda 38 milyon lira kadar bir paramız var. Çok borcumuz yok," dedi.

Dursun Mirza da Tolga Tosun'a hizmetleri dolayısıyla teşekkür ederek, "Nice yıllar birlikte çalıştık. Bandırma'ya eserler kazandırdık. Verdiği hizmetler için, yaptığı görev için, Bandırma'ya kattıkları için Tolga Tosun'a teşekkür ediyorum. İnşallah çok başarılı olacağız," ifadesinde bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dursun Mirza Bandırma Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı - Son Dakika

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