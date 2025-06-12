Düşen uçakta bulunan eski başbakanın son fotoğrafı ortaya çıktı

Hindistan'ın Ahmedabad bölgesindeki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden Air India'ya ait yolcu uçağı kalkıştan saniyeler sonra düştü. 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğu uçakta eski Gujarat Başbakanı Vijay Rupani'nin de bulunduğu öğrenildi.

SON FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Düşen uçakta bulunan eski başbakan Vijay Rupani'nin kazadan dakikalar önce çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı. Hijyenik maske kullanan bir kadının özçekim yaptığı fotoğrafta Rupani arkada görünüyor.

VİJAY RUPANİ KİMDİR?

Vijay Rupani, 2 Ağustos 1956'da Myanmar'da dünyaya geldi. Rupani, 2016'dan 2021'e kadar Gujarat'ın 16. Başbakanı olarak görev yaptı ve Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) önde gelen isimlerinden biriydi. Siyasi kariyeri boyunca Rajkot West bölgesini temsil etti ve çeşitli bakanlık görevlerinde bulundu.