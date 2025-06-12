Hindistan'ın Ahmedabad bölgesindeki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden Air India'ya ait yolcu uçağı kalkıştan saniyeler sonra düştü. 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğu uçakta eski Gujarat Başbakanı Vijay Rupani'nin de bulunduğu öğrenildi.
Düşen uçakta bulunan eski başbakan Vijay Rupani'nin kazadan dakikalar önce çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı. Hijyenik maske kullanan bir kadının özçekim yaptığı fotoğrafta Rupani arkada görünüyor.
Vijay Rupani, 2 Ağustos 1956'da Myanmar'da dünyaya geldi. Rupani, 2016'dan 2021'e kadar Gujarat'ın 16. Başbakanı olarak görev yaptı ve Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) önde gelen isimlerinden biriydi. Siyasi kariyeri boyunca Rajkot West bölgesini temsil etti ve çeşitli bakanlık görevlerinde bulundu.
Son Dakika › Politika › Düşen uçakta bulunan eski başbakanın son fotoğrafı ortaya çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?