Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Çamlıevler Mahallesi sakinleriyle buluştu

Politika

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Çamlıevler Mahallesi sakinleriyle buluşmasında, vatandaşlardan destek isteyerek, "Belediyecilik, insanın her anına dokunan hizmetler manzumesidir" dedi.

Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, 31 Mart yerel seçimleri çalışmalarında Bahçeşehir Bölgesi Çamlıevler Mahallesi sakinleriyle çadır toplantısında bir araya geldi.

Başkan Özlü, vatandaşlara "5 yıldır başkanlık yapıyorum. Bu süre içerisinde bir takım doğal afetler oldu. Onlarla mücadele ettik. Pandemi de 3,5 milyon maske ürettik ve dağıttık. Sel yaşandı içme suyunu taşıyan ana isale hatlarımız uçtu. Birçok insan bu şehir bir ay susuz kalır derken biz 3 günde su getirdik. 5 yılın sonunda bir kitap kaleme aldım. Belediyeciliğin esasları. Belediyecilik; insan odaklı bir kamu hizmetidir. Herkes belediyeciliği farklı anlıyor. Kimisi sosyal yardımı belediyecilik sanıyor, kimisi park ve bahçe yapmak sanıyor. Oysaki belediyecilik ne sosyal yardım ne de park ve bahçe yapmaktır. Belediye, hayatımızın her anındadır. Sabah kalkıyoruz musluğu açıyoruz su akıyor. Bu suyu musluktan akıtma görevi belediyenin. Sokağa çıkıyoruz kaldırıma basıyoruz. Döşeme görevi kimin? belediyenin. Yola çıkıyoruz, asfalt. Asfaltta çukur var yine aklımıza belediye geliyor. Ben belediyeciliği siyasi görev olarak görmüyorum. Belediyecilik, insanın her anına dokunan hizmetler manzumesidir" dedi.

Başkan Özlü, sözlerini, "Bir şeyi tutku ile isterseniz mutlaka olur. Düzce'yi Türkiye'nin en gelişmiş ilk 10 ili arasına sokacağız. 31 Mart günü beni hatırlayın" cümleleri ile tamamladı. - DÜZCE