Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Çamlıevler Mahallesi sakinleriyle buluşmasında, vatandaşlardan destek isteyerek, "Belediyecilik, insanın her anına dokunan hizmetler manzumesidir" dedi.
Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, 31 Mart yerel seçimleri çalışmalarında Bahçeşehir Bölgesi Çamlıevler Mahallesi sakinleriyle çadır toplantısında bir araya geldi.
Başkan Özlü, vatandaşlara "5 yıldır başkanlık yapıyorum. Bu süre içerisinde bir takım doğal afetler oldu. Onlarla mücadele ettik. Pandemi de 3,5 milyon maske ürettik ve dağıttık. Sel yaşandı içme suyunu taşıyan ana isale hatlarımız uçtu. Birçok insan bu şehir bir ay susuz kalır derken biz 3 günde su getirdik. 5 yılın sonunda bir kitap kaleme aldım. Belediyeciliğin esasları. Belediyecilik; insan odaklı bir kamu hizmetidir. Herkes belediyeciliği farklı anlıyor. Kimisi sosyal yardımı belediyecilik sanıyor, kimisi park ve bahçe yapmak sanıyor. Oysaki belediyecilik ne sosyal yardım ne de park ve bahçe yapmaktır. Belediye, hayatımızın her anındadır. Sabah kalkıyoruz musluğu açıyoruz su akıyor. Bu suyu musluktan akıtma görevi belediyenin. Sokağa çıkıyoruz kaldırıma basıyoruz. Döşeme görevi kimin? belediyenin. Yola çıkıyoruz, asfalt. Asfaltta çukur var yine aklımıza belediye geliyor. Ben belediyeciliği siyasi görev olarak görmüyorum. Belediyecilik, insanın her anına dokunan hizmetler manzumesidir" dedi.
Başkan Özlü, sözlerini, "Bir şeyi tutku ile isterseniz mutlaka olur. Düzce'yi Türkiye'nin en gelişmiş ilk 10 ili arasına sokacağız. 31 Mart günü beni hatırlayın" cümleleri ile tamamladı. - DÜZCE
Son Dakika › Politika › Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Çamlıevler Mahallesi sakinleriyle buluştu - Son Dakika
Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, ramazan dolayısıyla mesaj yayımladı. Balcı, mesajında, ramazanın paylaşma, dayanışma, dostluk ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı bir ay olduğunu vurgulayarak, bu mübarek ayın sevgi, barış, kardeşlik ve huzura vesile olmasını temenni etti.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile özel çocuklar ve aileleriyle Tarsus Gençlik Kampında düzenlenen piknikte buluştu. Seçer, özel gereksinimli bireylerin ve ailelerin sorunlarına çözüm bulmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.
Bursa'da bir araya gelen polis emeklileri, tüm polislere 3600 ek gösterge verilmesini talep etti. Emekli polislerin maaşlarının asgari ücretin altında kaldığına dikkat çeken Göçen, adaletsizlik ve haksızlığın giderilmesini istedi.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 'Boztram Tramvay' projesi ile ilgili açıklama yaparak, tramvay hattının hastaneye kadar uzatılacağını belirtti. Başkan Bakkalcıoğlu, projenin başlangıç noktası olan Yeşilkent Köprüsü'nden hastaneye kadar olan bölümün tamamlanacağını ve hizmete sunulacağını söyledi.
Şırnak Valiliği, Güçlükonak ilçesi sınırları içerisinde bulunan Gabar Dağı bölgesinin 15 gün süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiğini, girişlerin yasaklandığını duyurdu. Valilik açıklamasında, Gabar Dağı bölgesine gidebileceği değerlendirilen vatandaşların zarar görmemeleri için 11 Mart - 25 Mart tarihleri arasında bölgenin geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ABD'de Türk vatandaşlarıyla bir araya gelerek, Türkiye'de uygulanan Aile Eğitim Programının yurt dışında da farklı bir modelini sunmak için çalışmaların başlatıldığını belirtti. Göktaş, yurt dışında yaşayan vatandaşların başarısının Türkiye'yi daha güçlü kıldığını vurguladı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü personeli tarafından yapılan çalışmalarda, 03-10 Mart tarihleri arasında 83 yabancı uyruklu şahıs yakalandı ve haklarında adli-idari işlemler yapılarak Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Ramazan Ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Doğan, Ramazan ayının birlik ve yardımlaşma duygularının egemen olduğu, beraberlik ve kardeşliğin güçlendiği bir ay olduğunu belirtti.
AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Danışma Meclisi Toplantısı'nda teşkilat üyeleri ile bir araya gelerek yerel seçimlere dair önemli mesajlar verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?