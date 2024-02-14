Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Mahallelerde Vatandaşlarla Buluştu

Politika

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Çakırlar, Tokuşlar ve Çavuşlar Mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Faruk Özlü, "Bu şehir çok güzel. Çok güzel şeyler yapılmaya layık. Sizler bu şehrin sakinleri olarak en güzeline layıksınız" dedi.

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimler öncesi ziyaretlerini sürdüren Düzce Belediye Başkanı AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, mahalle toplantılarında seçmenlere yaptığı ve yapacağı çalışmaları anlatıyor. Son olarak Çakırlar, Tokuşlar ve Çavuşlar Mahallelerine giden Özlü, "Buraya sizlere kendimizi anlatmaya geldik" diyerek sözlerine başladı.

"Bu şehir çok güzel, güzel şeylere layık"

5 yıllık görev süresi içinde pandemi salgını, deprem ve iki sel afeti yaşadıklarını, fiilen 2,5 yıl çalışabildiklerini ifade eden Faruk Özlü, Düzce'nin kronikleşmiş ve çözülemeyen tüm sorunlarına el attıklarını ve 20 yılda yapılabilecek işleri başardıklarını söyledi. "Benim yaptığım her iş kalıcı iştir" diyen Başkan Özlü, katı atık bertaraf tesisi, modern itfaiye binası, yeni itfaiye araçları, kütüphaneler, okullar ve parkları örnek gösterdi.

Düzce'nin çok ciddi bir hamle içinde olduğunu vurgulayan Faruk Özlü, "Çok şey yaptık, ama her şeyi yapamadık. Zaten her şeyi yapmış olsaydım bugün burada olmazdım. Yapacaklarımız var. Onlar için sizden destek istiyorum. Daha çok şey yapacağız, bizi destekleyin. Mahalleniz, şehrimiz güzelleşsin, sınıf atlasın. İnsanlar daha mutlu olsun. Bu şehir çok güzel. Çok güzel şeyler yapılmaya layık. Sizler bu şehrin sakinleri olarak en güzeline layıksınız" dedi.

Çakırlar, Tokuşlar ve Çavuşlar Mahallelerinde şehir konforunda köy konseptinin uygulanacağını ifade eden Özlü, "Köyün bir güzelliği var. Bunu bozmayacağız. Buraları Kültür Mahallesi gibi yapmayacağız. Ben buna İsviçre modeli diyorum. Bu modelde şehirde verilen tüm hizmetler köylerde de olacak. Ama aynı zamanda burada tarım ve hayvancılık faaliyetleri devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Kim kaynak getirebilecekse ona oy verin"

Vatandaşlardan destek isteyen Özlü, "Devlet yönetmek devlet terbiyesi, devlet adamlığı, devlet tecrübesi gerektirir. İçi boş vaatlere ve söylemlere asla ve kata kulak asmayın. Düzce'ye en faydalı kim olabilecekse, en fazla kim kaynak getirebilecekse, kim yalan söylemeyecekse ona oy verin. Çok şey yapmaya çalıştık. Bizim eksiklerimiz de var. Yapamadıklarımız için buradayız, sizlerden yetki istiyoruz" şeklinde konuştu. - DÜZCE