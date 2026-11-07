Düzce'de AK Parti heyeti, Kızılay Haftası'nda Kızılay Şubesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Düzce'de AK Parti heyeti, Kızılay Haftası'nda Kızılay Şubesi'ni ziyaret etti

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Düzce\'de AK Parti heyeti, Kızılay Haftası\'nda Kızılay Şubesi\'ni ziyaret etti
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AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, beraberindeki heyetle Kızılay Haftası dolayısıyla Düzce Kızılay Şubesi'ni ziyaret etti. Ziyarette ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım, dayanışma ve gönüllülük çalışmaları değerlendirildi, Şengüloğlu teşkilatın haftasını kutladı.

DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Kızılay Haftası dolayısıyla Düzce Kızılay Şubesi'ni ziyaret etti. İyilik, dayanışma ve gönüllülük faaliyetleri ele alındı.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Merkez İlçe Başkanı Buğra Alp Kocaman ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Düzce Kızılay Şube Başkanı Halil Aydın ve yönetimini ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Kızılay'ın ihtiyaç sahiplerine yönelik yürüttüğü yardım faaliyetleri, dayanışma çalışmaları ve gönüllülük esasına dayanan hizmetleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, insanlığa hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren tüm Kızılay teşkilatının Kızılay Haftası'nı kutlayarak, iyilik ve yardımlaşma faaliyetlerinin önemine dikkat çekti.

Kaynak: İHA
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