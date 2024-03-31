Düzce\'de yerel seçimler başladı

Politika

Belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ve muhtar ile ihtiyar heyetinin seçileceği yerel yönetimler ve mahalli idareler seçimleri için Düzce'de oy verme işlemi başladı.

Belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ve muhtar ile ihtiyar heyetinin seçileceği yerel yönetimler ve mahalli idareler seçimleri için Düzce'de sabah 08.00 itibarıyla oy verme işlemi başladı. Düzce'de 408 seçim bölgesinde kurulan bin 65 sandıkta toplam 299 bin 196 seçmen oy kullanacak.

Oyunu kullanan Hakan Arslan, "Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Hayırlısı ne ise o olsun. Belediye başkanlığı, il genel meclisi, belediye meclisi hepsine oy verdik. Belediye, mahalle ve vatandaşlar için hayırlı olsun" diye konuştu.

Mesut Ramazan Coşkun ise, "Herkese başarılar diliyorum. Herkesin gönlünce olsun. Şu an mevcut belediye çok güzel inşallah herkes hak ettiğini bulur. Hayırlısını diliyorum" dedi.

Sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi akşam 17.00'de sona erecek. - DÜZCE