E3 Büyükelçilerinden Rusya ile Görüşme

Fransa, Almanya ve İngiltere büyükelçileri, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Galuzin ile görüşme gerçekleştirdi. Fransa'nın Moskova Büyükelçisi Nicolas de Riviere, "İyi bir görüşme gerçekleştirdik ve ilerleyen saatlerde açıklama yayınlayacağız" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransa'nın Moskova Büyükelçisi Nicolas de Riviere, Almanya'nın Moskova Büyükelçisi Alexander Lambsdorff ve İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Nigel Casey'in bir toplantı için bakanlığa geldiği ifade edildi. 3 diplomatın başkent Moskova'daki Dışişleri Bakanlığı binasına girdiği anların görüntüleri paylaşıldı. Toplantının içeriğine ilişkin detay verilmedi.

"Galuzin ile iyi bir görüşme gerçekleştirdik"

Fransız Büyükelçi Nicolas de Riviere binadan ayrıldığı sırada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Büyükelçi Nicolas de Riviere, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Galuzin görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "İyi bir görüşme gerçekleştirdik ve bugün ilerleyen saatlerde açıklama yayınlayacağız" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün yaptığı açıklamada, İngiltere, Fransa ve Almanya büyükelçilerinin Ukrayna savaşını ele almak üzere "görüşme talep ettiklerini" ifade etmişti.

İngiltere, Fransa ve Almanya liderleri, Zelenskiy ile görüşmüştü

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkelerinin liderleri, geçtiğimiz Pazar günü Londra'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelerek ateşkes çağrısını desteklediklerini ifade etmişti. Downing Street'teki toplantıda 4 lider, Rus ve Ukrayna güçleri arasındaki mevcut temas hattının görüşmeler için başlangıç noktası olması gerektiği, Ukrayna'nın çok uluslu bir gücün konuşlandırılması da dahil olmak üzere yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantilerine sahip olması gerektiği ve Rusya'nın savaşın neden olduğu zararı tazmin edene kadar dondurulmuş mali varlıklarının mevcut şekilde kalması gerektiği konusunda mutabık kalmıştı. - MOSKOVA