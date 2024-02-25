ECOWAS, Nijer\'e Uyguladığı Yaptırımları Kaldırıyor

Politika

On beş üyesi bulunan Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer'de 26 Temmuz'da gerçekleştirilen askeri darbenin ardından ülkeye uyguladığı yaptırımları kaldırıyor.

Nijer'de 26 Temmuz'da gerçekleştirilen askeri darbenin ardından Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), ülkenin üyeliğini askıya almış, ticari ve ekonomik yaptırımlar uygulamıştı. Nijer'in başkenti Abuja'da düzenlenen toplantıda Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun ECOWAS'tan ayrılma kararı görüşüldü. Söz konusu ülkelere kararlarını yeniden gözden geçirmeleri çağrısı yapıldı. ECOWAS Dönem Başkanı Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu, toplantının açılış konuşmasında "Zirvede anayasal düzeni ve demokratik ilkeleri koruma, vatandaşların sosyal ve ekonomik refahını teşvik etme yönündeki kararlılığa uygun kararlar alınmalı. Üye devletlerimizde anayasal düzen arayışına yönelik mevcut yaklaşımımızı yeniden gözden geçirmeliyiz. Bu nedenle, söz konusu ülkeleri kararlarını yeniden gözden geçirmeye ve örgütümüzü düşman olarak görmemeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

ECOWAS Komisyon Başkanı Omar Alieu Touray, toplantının ardından yaptığı açıklamada ECOWAS'ın Nijer'e uyguladığı yaptırımların en kısa sürede kaldırılacağını duyurdu. Nijer yaptırımlarının kaldıılmasının "insani gerekçelere dayandığını" ifade eden Touray, "Yürürlükte kalacak siyasi yaptırımların yanı sıra bireysel yaptırımlar da devam edecek" dedi. - ABUJA