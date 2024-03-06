Edirne Belediye Başkan Adayları Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Politika

Edirne Belediye Başkan Adayları Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

Edirne Belediye Başkan Adayları Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarını sürdürüyor. İba, esnaf ziyaretleri ve etkinliklere katılım sağlayarak vatandaşların taleplerini dinliyor. CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın ise basın mensuplarıyla bir araya gelerek çalışmalarını anlattı. İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi ise İl Genel Meclisi'ni ziyaret ederek destek istedi.

06.03.2024 16:56  Güncelleme: 16:59
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Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, Bedesten Çarşısı, sebze ve meyve hali ile Super Park AVM esnafını ziyaret etti, taleplerini dinledi.

İba ve beraberindeki heyet daha sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Dart Turnuvasına katıldı.

Ev ve kıraathane ziyaretleri sonrası İstasyon Gençlik Spor Derneği Başkanı Murat Taşdemir ve yönetimiyle bir araya gelen İba, kendilerine destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, vatandaşların desteğini yürekten hissettiklerini belirtti.

Edirnelilerin desteğiyle geleceğe çok daha güvenle bakan yepyeni bir Edirne'nin temellerini şimdiden attıklarını dile getiren İba, "Gönüllerin kazananı olmak, Edirne'ye en ufak bir ayrım olmaksızın gerçek belediyecilik hizmetlerini kazandırmak için yola çıktık. Bu yolda desteklerini esirgemeyen yol arkadaşlarımız ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Akın basın mensuplarıyla bir araya geldi

CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın, yerel seçim çalışmaları kapsamında basın mensuplarıyla buluştu.

Akın, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, saha ziyaretlerinde tüm vatandaşlara ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Programların güzel ve heyecanlı geçtiğini belirten Akın, "Sahadaki tepkiler çok güzel bu nedenle çok mutluyuz. Yapacağımız işlere odaklanıyoruz. Örgütümüz çok güçlü çok büyük, bu güzel aileyle hep birlikte mücadele ediyoruz." dedi.

Akın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Edirne'de partililerle buluşacağını dile getirdi.

"Sıkıntılı bir aday belirleme süreci oldu, küskün partililer partiye döndü mü?" sorusuna Akın, "Bence döndü. Çünkü dün yaptığımız toplantıda da sahada da aldığımız hava bu yönde. Bu süreç kimsenin ön göremediği kimsenin arzu etmediği bir süreçti. Bu süreç herkes açısından belli sıkıntıları da beraberinde getirdi. Ama gönül isterdi ki böyle olmasın, geldiğimiz nokta bu. Tabi ki bazı tepkiler olacaktır, doğaldır biz şu anda bunları aşmış vaziyetteyiz." yanıtını verdi.

Şükrü Ciravoğlu'ndan destek talebine ilişkin soruya ise Akın, aday adaylığı sürecinden bu yana Ciravoğlu ile her zaman görüştüğünü anlattı.

Yeni yönetim anlayışlarında her zaman eleştiriye açık olacaklarını ifade eden Akın, "Ben değil biz yönetim anlayışını benimseyeceğiz. Toplumun her kesimiyle bir arada olacağız." dedi.

Akın, altyapı, ulaşım ve yeşil alanlara ilişkin şikayetleri de de ortaya koyacakları projelerle çözeceklerini savundu.

Sedefçi, İl Genel Meclisini ziyaret etti

İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi, yerel seçim çalışmaları kapsamında İl Genel Meclisini ziyaret etti.

Sedefçi, ziyarette, bir süre önce rahatsızlık geçiren İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Çalışmaları hakkında bilgi veren ve projelerini anlatan Sedefçi, meclis üyeleriyle de toplantı salonunda bir araya gelerek seçimlerde destek istedi.

Ziyaretin ardından meclis toplantısı gerçekleşti.

Kaynak: AA

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