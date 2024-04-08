Edirne'de Kadın Muhtar Sayısı 7'ye Yükseldi - Son Dakika
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Edirne'de Kadın Muhtar Sayısı 7'ye Yükseldi

Edirne\'de Kadın Muhtar Sayısı 7\'ye Yükseldi

Edirne'nin 28 mahallesinin 7'sinde muhtarlık kadınlara emanet. 2019 yılında 1 olan kadın muhtar sayısı, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerde 7'ye yükseldi. Kadın muhtarlar mazbatalarını alarak göreve başladı. Edirne'nin en büyük mahallesi olan Şükrüpaşa Mahallesi'ne muhtar seçilmesinin haklı gururunu yaşadığını söyleyen Şükrüpaşa Mahallesi Muhtarı Esra Akgün Yılmaz, diğer kadın muhtarlarla birlikte görevlerine başladıklarını belirtti.

08.04.2024 10:28
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Edirne'nin 28 mahallesinin 7'sinde muhtarlık kadınlara emanet. Edirne'de 2019 yılında 1 olan kadın muhtar sayısı, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerde 7'ye yükseldi.

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde, Edirne tarihinde bir ilk yaşanmış ve Medrese Alibey Mahallesine kadın muhtar seçilmişti. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerde ise muhtar adayları arasında geçmiş yıllarda benzerine rastlanılmayan kıyasıya mücadele yaşandı.

Kadın muhtarlar mazbatalarını alarak göreve başladı

Muhtarlık yarışlarının büyük heyecana sahne olduğu Edirne'de, kadın muhtar sayısı 1'den 7'ye yükseldi. Mevcut 1 kadın muhtar tekrar seçilerek yerini korurken, 6 mahallede mevcut erkek muhtarların yerine kadınlar seçildi. Edirne'nin 7 kadın muhtarı mazbatalarını alarak görevlerine başladı.

Edirne'nin en büyük mahallesi olan Şükrüpaşa Mahallesi'ne muhtar seçilmesinin haklı gururunu yaşadığını söyleyen Şükrüpaşa Mahallesi Muhtarı Esra Akgün Yılmaz, "Bir kadın olarak, kadının seçme ve seçilme hakkıyla özgür iradesiyle seçildiğinin bir kanıtı olarak Edirne'nin en büyük mahallesi olan Şükrüpaşa Mahallesine muhtar seçilmenin haklı gururunu yaşıyorum" açıklamasında bulundu.

Atatürk Mahallesi muhtarlığına seçilen Edirne'nin en genç muhtarı 33 yaşındaki Gülden Akman Yılmaz, mahallesine çok güzel işler yapacağını söyledi. Yeniimaret Muhtarı Neslihan Dönmez Dürüktaş de, seçme ve seçilme hakkı için Atatürk'e minnet duyduğunu ifade etti.

Mahallesinde 11 adaya büyük fark atarak muhtar seçilen Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Nurcan Uzel, "Mahallemde 11 aday vardı ve hepsini tek başımıza sollayarak galibiyet elde ettik." açıklamasında bulundu. Kocasinan Mahallesi Muhtarı Canan Koca Nuray da, seçim sürecinde özveriyle çalışıp seçmene ulaştığını anlattı.

Edirne'nin kadın muhtarlarının isimleri: Şükrüpaşa Mahallesi Muhtarı Esra Akgün Yılmaz, Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Nurcan Uzel, Medresealibey Mahallesi Muhtarı Nesrin Günay, Kocasinan Mahallesi Muhtarı Canan Koca Nuray, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Selma Er Oluçay, Atatürk Mahallesi Muhtarı Gülden Akman Yılmaz ve Yeni İmaret Mahallesi Muhtarı Neslihan Dönmez Dürüktaş - EDİRNE

Kaynak: İHA

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