Edirne'de Kamu Yatırımları Görüşüldü - Son Dakika
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Politika

Edirne'de Kamu Yatırımları Görüşüldü

Edirne\'de Kamu Yatırımları Görüşüldü

Edirne'de bu yıl yürütülen kamu yatırımlarının görüşüldüğü İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 2. Dönem Toplantısı yapıldı. Toplantıda, yatırım programları ve gerçekleşme oranları hakkında bilgi verildi.

30.07.2024 19:13  Güncelleme: 19:22
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Edirne'de bu yıl yürütülen kamu yatırımlarının görüşüldüğü İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 2. Dönem Toplantısı yapıldı.

Yürütülen kamu yatırımlarının görüşüldüğü İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 2. Dönem Toplantısı, Edirne Valisi Yunus Sezer öncülüğünde Devecihan Kültür Merkezi salonunda yapıldı. Toplantıya ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Vali Sezer yaptığı konuşmada, "Kuruluşlarımızca Valiliğimize gönderilen raporlara göre, ilimizde kamu kuruluşlarımızın 2024 yılı yatırım programlarında küçük, orta ve büyük ölçekli 305 proje yer almaktadır. Bu projelerin toplam bedeli yaklaşık 48 milyar TL'yi bulmaktadır. Bu projeler için önceki yıllarda 18 milyar TL harcanmış, 2024 yılında da 7 milyar TL ödenek kullandırılması öngörülmüştür. İkinci yatırım dönemi sonuna kadar yapılan çalışmalar dahilinde 2 milyar 200 milyon TL harcama yapılarak yüzde 31 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. İzleyici kuruluşlar itibarıyla değerlendirildiğinde 2024 yılının ikinci döneminde yapılan yatırım harcamalarının 1 milyar 970 milyon TL'sini merkezi idare kuruluşlarımızın yaptığı görülmektedir. Merkezi idare kuruluşlarımızın bu harcama miktarı ile sağladıkları nakdi gerçekleşme düzeyi yüzde 29,75'dir. Belediyelerimiz ise 231 milyon TL tutarında yatırım harcaması yaparak, yüzde 58'lik bir nakdi gerçekleşme sağlamışlardır" dedi.

"305 projenin 68 tanesi bitirilmiş"

Vali Sezer, "Merkezi ve yerel yönetim kuruluşlarımızca yapılan bu yatırım harcamaları sonucu, 2024 yılı ikinci dönemi sonunda, kamu kuruluşlarımızın programlarında yer alan 305 projenin 68 tanesi bitirilmiş, 171' i devam etmekte olup 66'sı ise ihale ve proje aşamasındadır. Uygulamaya konulan projelerin ilçelere göre dağılımı merkez 132, Keşan 55, Uzunköprü 24, Havsa 17, İpsala 13, Enez 11, Meriç 10, Süloğlu 7, Lalapaşa 7 olup 29 proje ise muhtelif ilçelerde gerçekleştirilmiştir. Yatırımlar sektörel bazda değerlendirildiğinde projelerin 104'ü tarım, 71'i diğer kamu hizmetleri (sosyal-iktisadi) 70'i eğitim, 28'i ulaştırma-haberleşme, 15'i sağlık, 7'si turizm, 7'si enerji, 3'ü madencilik sektörlerinde uygulamaya konulmuştur. Dönem sonu itibarıyla en çok harcama 895 milyon TL ile ulaştırma-haberleşme sektöründe gerçekleşmiş, bunu sırasıyla 597 milyon TL ile tarım, 362 milyon TL ile diğer kamu hizmetleri (sosyal-iktisadi), 167 milyon TL ile sağlık, 110 milyon TL ile eğitim ve 69 milyon TL ile turizm sektörü izlemiştir" ifadelerine yer verdi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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