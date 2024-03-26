Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 50 yılda yapılmayan çalışmaları 5 yıla sığdırarak ilçeyi cazibe merkezi haline getirdi.
Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, hizmet verdiği 5 yılla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 2019 yılında göreve başladığında Edremit'te sahil bandı dışında öne çıkan hiçbir unsurun olmadığını aktaran Başkan Say, "40-50 yıllık birikmiş temel belediyecilik sorunlarını kucağımıza bulduk. Biz başta kanalizasyon ve alt yapı olmak üzere en temel sorunlardan başlayarak çocukların, kadınların ve gençlerin faydalanacağı sosyal belediyecilik hizmetlerine imza attık. Edremit'in 50-55 yıllık tarihinde yapılmayan birçok işi geçtiğimiz beş yıla sığdırmış olduk. Yine halkımızın onay vermesi ile ikinci beş yılda Edremit'te çıtayı çok daha yükselteceğiz. Şuanda özellikle sosyal belediyecilik alanı başta olmak üzere birçok alanda hizmetimiz Türkiye ve bölgede örnek hizmetler olarak anılmaktadır. Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) Edremit Sürekli Eğitim Merkezi (ESEM) hizmetimize, etüt merkezlerimizden dalış okullarımıza kadar bölgenin cazibe merkezi olması anlamında Edremit'imiz için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.
Göreve geldiklerinin Edremit'in iki yüzünün olduğuna dikkat çeken Başkan Say, "Biri sakili, gölü ve yeşilliği ile dışarıya hitap eden güzel tarafı, diğeri ise kanalizasyonu dahi olmayan, çamurlu ve halkın yüzde 90'ının yaşadığı bölge. Bu bölgelere el atarak temel sorunları çözmüş olduk. Halkımızın desteğiyle ikinci dönemde de çok güzel işlere imza atacağımızı umuyorum" ifadelerini kullandı.
"İstihdam başta olmak üzere Edremit'in alt yapı ve ulaşım sorunlarını sona erdireceğiz"
31 Mart seçimlerinde göreve gelmeleri halinde istihdam başta olmak üzere Edremit'in altyapı ve ulaşım sorunlarını sona erdireceğini vurgulayan Say, "10 bin kişiye istihdam vaadimiz ile işsizlik sorununu çözmeyi düşünüyoruz. Yapacağımız ve yaptıracağımız otel, turizm yatırımları, ticaret merkezleri, tekstil fabrikaları ve yeni sanayi siteleri başta olmak üzere yeni istihdam alanları oluşturtacağız ve Edremit'te işsizliği birinci sorun olmaktan çıkaracağız. Yine ulaşım ve alt yapı konusunda büyükşehirle iş birliği yaparak, yeni alanlar ve yeni yollar açacağız. Böylece Edremit'i Van'a bağlayacak, yeni bulvarlar oluşturacağız. Yine en önemli projelerimizden biri olan Edremit'i deniz yoluyla Van'a ve Van YYÜ'ye bağlayacağız. Bu uzun yıllardır hayalini kurduğumuz bir projeydi. Gerek ulaşımı rahatlatacak ve gerekse bölgenin turizmine katkı sağlayacak projemizi de yeni dönemde inşallah hayata geçireceğiz" diye konuştu.
"Yaptığımız eserlerle, projelerle halkımızın karşısına çıktık"
Görev yaptığı süre içerisinde hiçbir ayırım yapmadan hizmet verdiklerine vurgu yapan Başkan Say, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz geçen beş yıl boyunca hiçbir parti, hiçbir aşiret, hiçbir farklı mensubiyet gözetmeden hizmetimize devam ettik ve bu şekilde yine devam edeceğiz. Biz yaptığımız eserlerle, işlerle ve projelere halkımızın karşısına çıktık ve çıkacağız. Hizmet etmeye, proje üretmeye, gençlerin, emeklilerin ve kadınların sorunlarını çözmeye devam edeceğiz. Ben bu vesileyle 31 Mart yerel seçimlerin ülkemize, şehrimize ve Edremit'e hayırlı olmasını diliyorum." - VAN
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