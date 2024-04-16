Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, CHP\'li Meclis Üyesi Cavit Cebeci\'yi başkan yardımcısı olarak atadı

Politika

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, CHP'li Belediye Meclis Üyesi Cavit Cebeci'yi belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirdi.

Edremit Belediyesi'nde CHP'li Meclis Üyesi Cavit Cebeci belediye başkan yardımcısı oldu. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ın seçim sürecinde yakın çalışma ekibinden olan Belediye Meclis Üyesi seçilen Cavit Cebeci, Belediye Başkanı Ertaş'ın yaptığı görevlendirme ile başkan yardımcısı olarak göreve başladı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Edremit halkına karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirmek için hızlı bir şekilde çalışmaya başlıyoruz. Sorunların çözümü ve kentimizin hak ettiği hizmetleri yerine getirebilmek için Edremit Belediyesi ailesi olarak tüm kadromuzla bir ve beraberce çalışacağız. Belediye Meclis Üyemiz değerli yol arkadaşım Cavit Cebeci'de bu sürece başkan yardımcısı olarak önemli katkılar sunacaktır. Kendisine üstlendiği sorumluluk için başarılar diliyorum. Kentimiz için hayırlı olsun" dedi. - BALIKESİR