Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Muhtarlarla Buluşmalarına Devam Ediyor

Politika

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği mahalle muhtarları ve meslek odaları temsilcileriyle toplantılarına devam ediyor.

Edremit Belediyesi'nde Başkan Mehmet Ertaş'ın göreve başlamasından sonra başlatılan muhtarlar, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile buluşmalar Ekim ayı meclis toplantısı öncesinde de devam etti.

İlçenin sorunlarının yerinden tespiti ve çözümüne yönelik önemli bir platform görevi gören toplantılarda mahalle muhtarları ve meslek odalarının temsilcileri, bölgelerinde yaşanan sorunları ve vatandaşların taleplerini Başkan Ertaş'a ve belediyenin birim müdürlerine iletti. Başkan Ertaş'ta kısa vadede çözülebilecek sorunların hemen giderilmesi, kalıcı çözümler içinde gerekli çalışmaların yapılması için ilgili birimlere talimat verdi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş toplantıların ilçedeki katılımcı yönetim anlayışını güçlendirdiğini ve vatandaşların taleplerinin doğrudan muhatap bulduğu bir zemin oluşturduğunu belirtti. Ayrıca, bu buluşmalar sayesinde Edremit'in sorunlarına daha hızlı ve etkili çözümler üretilmesine katkı sağladığını ifade etti. Başkan Ertaş, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını ve taleplerini yakından dinlemek, vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayacak çözüm önerileri üretmek için bu tür toplantıları önemsiyoruz. Hep birlikte Edremit'i daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için çalışıyoruz" dedi. - BALIKESİR