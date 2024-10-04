Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Muhtarlarla Buluşmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Muhtarlarla Buluşmalarına Devam Ediyor

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Muhtarlarla Buluşmalarına Devam Ediyor

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, mahalle muhtarları ve meslek odası temsilcileriyle düzenli toplantılar yaparak ilçenin sorunlarını yerinde tespit ediyor ve çözüm önerileri geliştiriyor. Toplantılarda vatandaşların talepleri dikkate alınıyor.

04.10.2024 08:37  Güncelleme: 08:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği mahalle muhtarları ve meslek odaları temsilcileriyle toplantılarına devam ediyor.

Edremit Belediyesi'nde Başkan Mehmet Ertaş'ın göreve başlamasından sonra başlatılan muhtarlar, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile buluşmalar Ekim ayı meclis toplantısı öncesinde de devam etti.

İlçenin sorunlarının yerinden tespiti ve çözümüne yönelik önemli bir platform görevi gören toplantılarda mahalle muhtarları ve meslek odalarının temsilcileri, bölgelerinde yaşanan sorunları ve vatandaşların taleplerini Başkan Ertaş'a ve belediyenin birim müdürlerine iletti. Başkan Ertaş'ta kısa vadede çözülebilecek sorunların hemen giderilmesi, kalıcı çözümler içinde gerekli çalışmaların yapılması için ilgili birimlere talimat verdi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş toplantıların ilçedeki katılımcı yönetim anlayışını güçlendirdiğini ve vatandaşların taleplerinin doğrudan muhatap bulduğu bir zemin oluşturduğunu belirtti. Ayrıca, bu buluşmalar sayesinde Edremit'in sorunlarına daha hızlı ve etkili çözümler üretilmesine katkı sağladığını ifade etti. Başkan Ertaş, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını ve taleplerini yakından dinlemek, vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayacak çözüm önerileri üretmek için bu tür toplantıları önemsiyoruz. Hep birlikte Edremit'i daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için çalışıyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Mehmet Ertaş, Belediye, Politika, Edremit, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Muhtarlarla Buluşmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:07 Soylu’nun elini öpmek istediği Bahçeli tecrübeli siyasetçiyi nezaketle engelledi Soylu'nun elini öpmek istediği Bahçeli tecrübeli siyasetçiyi nezaketle engelledi
08:45 Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri’deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar
07:45 İngiliz basınının ses getirecek savaş iddiasında Türkiye’nin de adı geçiyor İngiliz basınının ses getirecek savaş iddiasında Türkiye'nin de adı geçiyor
22:46 Husiler, Kızıldeniz’de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu
22:11 Tuzla’daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı Tuzla'daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı
15:08 Büyük umutlarla sezona başlayan dizi erken final kararı aldı Büyük umutlarla sezona başlayan dizi erken final kararı aldı
14:50 Turist kafilesindeki erkekler camide etek giyip gezdi Turist kafilesindeki erkekler camide etek giyip gezdi
14:49 Emirates Havayolları, Orta Doğu’daki gerginlik nedeniyle Irak, İran ve Ürdün seferlerini 5 Ekim’e kadar iptal etti Emirates Havayolları, Orta Doğu'daki gerginlik nedeniyle Irak, İran ve Ürdün seferlerini 5 Ekim'e kadar iptal etti
14:43 TOGG’un yeni modelini görünce gözyaşlarına hakim olamadı TOGG'un yeni modelini görünce gözyaşlarına hakim olamadı
14:18 İran, İsrail’in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti İran, İsrail'in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti
14:07 Bahçeli, Erdoğan’ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu Bahçeli, Erdoğan'ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu
14:04 İsrail saldırıları sonrası Lübnan’dan kaçan 1000 kişi Mersin’e ulaştı İsrail saldırıları sonrası Lübnan'dan kaçan 1000 kişi Mersin'e ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 09:32:23. #1.12#
SON DAKİKA: Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Muhtarlarla Buluşmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement