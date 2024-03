Edremit Belediyesi, dul ve yetimlere aylık 2000 TL destek verecek

Politika

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, her haneye ve toplumun tüm kesimlerine dokunabilmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, Edremit'te dul ve yetimle yönelik hane başı aylık 2000 TL destek verileceğini söyledi.

Hayata geçirdiği sosyal ve gönül belediyeciliği projeleriyle kamuoyunda takdir toplayan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ikinci dönemde de birbirinden güzel projeleriyle kentte ses getirmeye devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşın yanında olan Başkan İsmail Say, ikinci 5 yılda ise dul ve yetimlere hane başı aylık 2000 TL nakdi destek verileceğinin müjdesini verdi. İlçede yaşayan tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım elini uzattıklarını ve onların yüzlerini bir nebzede olsa güldürmeyi sürdürdüklerini anlatan Başkan Say, "Vatandaşlarımızın her biri bizim için çok kıymetli. Amacımız hemşehrilerimizin gönül dünyalarında güzel bir yer edinebilmektir. Gönül belediyeciliğinin gereğini yerine getirmek ve her haneye dokunabilmek amacıyla elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Bir yandan fiziksel yatırımlar diğer taraftan sosyal yardımlar, kültürel, eğitim ve sportif hizmetlerimizle her alanda hizmet üretiyoruz. Belediye olarak ihtiyaç sahibi ailelerimizin hangi alanda bir hizmete ihtiyacı varsa onu yerine getirmek için özen göstermeye devam edeceğiz. Bu anlamda önümüzdeki süreçte de Edremit'te dul ve yetim hemşehrilerimize yönelik hane başı aylık 2000 TL destek vereceğiz" dedi. - VAN